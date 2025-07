Le Sénégal affronte, ce samedi 12 juillet 2025, au stade olympique de Rabat (19h), le Maroc, dans le cadre de la 3e journée de la CAN féminine qui se joue du 5 au 26 juillet. La première place dans le groupe A et une qualification en quart de finale seront en jeu dans ce duel de «Lionnes».

Après la courte défaite concédée contre la Zambie, les «Lionnes» du pays de la Téranga (3e, 3 points) jouent leur qualification lors de duel aux allures de «finale» pour le sélectionneur Mame Moussa Cissé.

L'équipe du Sénégal fera face à celle du Maroc, pays hôte de la CAN féminine, pour sa troisième et dernière rencontre du groupe A. Ce sera ce samedi à 19h, au stade olympique de Rabat. Ce choc entre les Lionnes du pays de la Téranga et celle de l'Atlas sera décisif pour la qualification en quarts de finales. Après un probant succès contre la Rd Congo qui lançait idéalement la campagne, les coéquipières de Mama Diop avaient essuyé une défaite contre la Zambie (3-2) mercredi dernier, lors de la deuxième journée.

Ce faux pas différait non seulement sa qualification en quart de finale, mais complique davantage la tâche aux Sénégalaises. Puisque les Lionnes de l'Atlas en ont profité pour prendre la tête du groupe A avec 4 points (+2) ; devançant au goal-average la Zambie (4 points+1). Le Sénégal avec ses 3 points, se retrouve à la 3e place. Les Lionnes vont donc jouer «une deuxième finale» avec l'obligation de décrocher la victoire. Un autre résultat sera malvenu pour la bande à Mama Diop et Nguenar Ndiaye qui ont jusqu'ici porté le Sénégal.

Le sélectionneur Mame Moussa Cissé a d'ores et déjà identifié les manquements et les points à améliorer suite à la défaite contre la Zambie. «En première période, nous avons abusé de jeu long. Les filles ont voulu sauter le milieu de terrains et c'est ce qui nous a fatigués. Après, sur le contenu, les filles ont fait de très bonnes choses...», a-t-il relevé, avant d'indiquer : «J'avais annoncé deux finales. Nous avons perdu la première contre la Zambie. A nous maintenant de gagner ce second face à face contre le Maroc. Ce sera à nous d'élever notre niveau pour avoir quelque chose face au Maroc».

Vers cet objectif, les Lionnes ont sans doute pris la bonne mesure des vice-championnes d'Africaine. En plus de leurs deux précédentes sorties, les Lionnes avaient croisé leurs homologues marocaines en amical en octobre 2024. Les Lionnes de l'Atlas avaient largement emporté le duel (7-0).