Madagascar: Concours de Cuisine Coréenne - Lucile Andriambololona, sacrée meilleure cheffe

L'Ambassade de la République de Corée à Madagascar a organisé la première édition du Concours de cuisine coréenne, un événement inédit visant à promouvoir la richesse de la culture culinaire coréenne auprès du public malgache, ce samedi. Huit finalistes, sélectionnées parmi 26 candidats lors des épreuves préliminaires, se sont affrontées lors de la grande finale qui s'est tenue au sein de l'Ambassade.

C'est Lucile Andriambololona qui a remporté la première place grâce à son plat innovant : un Doenjang jjigae aux raviolis de feuille de riz au kimchi, une création qui a séduit le jury par son audace et sa maîtrise des saveurs coréennes. La deuxième place est revenue à Mendrika Tefiniaina Andriantsimbanimosa pour son savoureux Porc bulgogi au gochujang, tandis que Yvanah Luciana Mahandimby a décroché la troisième position avec son Gochujang jjigae au porc, un plat épicé et réconfortant.

Dans un discours vibrant, l'ambassadrice de Corée, Park Ji-Hyun, a expliqué que l'objectif de ce concours était de faire découvrir la diversité et la richesse de la cuisine coréenne, tout en encourageant son adoption à travers des plats préparés avec des ingrédients locaux.

« La fermentation, au coeur de ces sauces comme les sauces traditionnelles ganjang (sauce soja), gochujang (pâte de piment) et doenjang (pâte de soja fermentée), est un processus qui demande patience, mais qui enrichit les saveurs et offre des bienfaits pour la santé. C'est une métaphore de la vie et de l'échange culturel », a ajouté l'ambassadrice, soulignant les similitudes entre les cultures malgache et coréenne, notamment leur amour commun pour le riz, aliment de base des deux peuples.

L'événement ne s'est pas limité à la compétition. Une seconde phase, sous forme d'atelier culinaire, a permis aux participants et au public de s'initier à la préparation de plats coréens. L'ambassadrice a exprimé son souhait de voir les sauces coréennes devenir plus accessibles dans les supermarchés malgaches et a annoncé que l'Ambassade envisage d'organiser ce concours annuellement.

« Nous voulons renforcer les échanges culturels et culinaires entre nos deux pays. Ce concours est une opportunité unique de rapprocher nos peuples à travers la nourriture, qui est au coeur de l'identité coréenne. En Corée, on se salue en disant : As-tu mangé ? Cela montre à quel point la cuisine est essentielle à notre culture », a-t-elle souligné.