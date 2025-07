Congo-Brazzaville: 50e Assemblée parlementaire de la Francophonie - Isidore Mvouba participe à une marche symbolique

A l'initiative du Sénat et de l'Assemblée nationale de France, le président de la chambre basse du Parlement congolais, Isidore Mvouba, a participé le 10 juillet, aux côtés d'autres parlementaires, à une marche symbolique lançant les activités de la 50e Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

Accompagnés de leurs hôtes, Gérard Larcher, président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, les parlementaires francophones sont partis de l'hémicycle de l'Assemblée nationale à la Seine pour une traversée menant à l'Institut de France. « Je suis très heureux de vous accueillir ici, à l'Institut, pour cette 50e session de l'Assemblée parlementaire. C'est un plaisir particulier pour moi d'accueillir cet événement majeur, cette session qui se tient dans ces lieux où la synergie interinstitutionnelle et interparlementaire est notre quotidien autour de notre amour partagé du savoir, de la culture et de la langue », c'est en ces termes que le chancelier de l'Institut de France, Xavier Darcos, a accueilli la délégation.

Le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amin Maalouf, a, de son côté, souligné l'importance de la langue comme vecteur d'identité et d'universalité. « L'Académie française est d'autant plus heureuse de vous accueillir, que nous partageons avec vous non seulement une langue commune, mais aussi des inquiétudes et des espérances communes, surtout dans cette période si tourmentée. La tâche d'une institution comme l'Assemblée parlementaire de la francophonie est aujourd'hui plus ample, plus complexe et plus cruciale que jamais », a-t-il déclaré.

Le président du Sénat français, Gérard Larcher, a, quant à lui, décrit la langue française comme étant un ciment communautaire. « Si le français fait communauté, si le français fait francophonie, c'est bien parce que cette langue que nous avons en partage est davantage qu'un ensemble de mots et de règles grammaticales. Pour cette 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, je vous invite à célébrer à nouveau les épousailles de la langue française avec le monde », a-t-il invité.

Les enjeux de la rencontre de Paris

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a réaffirmé le rôle fondamental du français, comme lien privilégié de la communauté francophone. « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie », a-t-elle souligné.

Les parlementaires francophones ont ensuite visité l'Académie française où ils ont notamment découvert les salles où siègent les académiciens et la riche bibliothèque de cette noble institution. Cette immersion culturelle précède les débats et échanges de la 50e session de l'APF qui se tient du 9 au 13 juillet.

Placée sur le thème : « La Francophonie, une ancre dans un monde en crise », la 50e session de l'APF est un moment important pour la diplomatie parlementaire francophone. Elle sera marquée par l'admission de quatre nouveaux adhérents, notamment le Parlement de Sao Tomé-et-Principe, le Parlement du Ghana, le Landtag de Sarre (Allemagne) et l'Assemblée parlementaire de la Commission de l'océan Indien (AP-COI).

Au-delà du thème central, les travaux des différentes commissions de l'APF seront axés sur une variété de sujets. Il s'agit, entre autres, des défis sécuritaires et résilience démocratique (Commission politique) ; corpus législatif sur les changements climatiques (Commission des affaires économiques, sociales et environnementales) ; développement humain (population, santé, alimentation et lutte contre la pauvreté) ; développement durable (environnement, climat, énergie, biodiversité et agriculture) ; expression culturelle en langue française, éducation, formation, communication, technologies de l'information et politiques de prévention des maladies transmissibles. Les participants aborderont aussi des questions de nature politique et relatives à l'État de droit et aux processus électoraux ; sécurité et lutte contre le terrorisme ; évolutions nationales relatives à la peine de mort dans l'espace francophone ; participation des jeunes et des femmes à la vie politique ; prévention des conflits et missions de bons offices ; défis posés par l'intelligence artificielle, la désinformation et les libertés numériques.