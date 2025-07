Afrique: Athlétisme/Championnat d'Afrique junior - Madagascar mise sur Steave et Anna

La Fédération Malgache d'Athlétisme (FMA) a officiellement présenté, ce samedi au Stade Alarobia, les deux athlètes qui porteront les couleurs de Madagascar au troisième Championnat d'Afrique Juniors, prévu du 16 au 20 juillet au Nigéria. Il s'agit de Steave Fabien Raharimihaja, 18 ans, du club ASCUT Toamasina, dans la catégorie masculine ; et de Ny Aina Anna Andrianjafy, 18 ans, du club ES2A, dans la catégorie féminine.

Steave Fabien, spécialiste des épreuves de vitesse, concourra sur 100 m et 200 m, tandis qu'Anna s'alignera sur 400 m et 400 m haies. « Ces deux athlètes ont été sélectionnés à l'issue d'un processus de détection et de tests rigoureux menés par la direction technique nationale de la FMA», a expliqué Dominique, président de la fédération.

Anna, triple médaillée d'or aux derniers Jeux olympiques, organisés à domicile, s'est distinguée comme une figure incontournable de sa catégorie, accumulant les titres de championne de Madagascar dans les divisions minime, cadette et junior. Steave, quant à lui, multiple champion national, est reconnu comme l'un des athlètes les plus prometteurs de sa génération.

La délégation malgache, accompagnée du Secrétaire général de la FMA, Ranaivoharison Onja, qui représentera Madagascar au congrès de la Confédération Africaine d'Athlétisme précédant la compétition, s'est envolée pour le Nigéria ce dimanche. « Je suis prête à donner le maximum. Les préparations ont été intenses », a déclaré Anna, confiante. De son côté, Steave, qui participe à son premier tournoi international, se dit « prêt à relever le défi ».

Le président de la FMA a tenu à saluer le soutien de l'État malgache, via le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a rendu ce déplacement possible.

Un calendrier chargé pour la FMA. Au-delà du Championnat d'Afrique Juniors, la fédération prépare activement d'autres échéances internationales. En septembre, Sidonie Fiadanantsoa représentera Madagascar au Championnat du monde au Japon, où la FMA sera également présente lors d'un congrès. Par ailleurs, huit athlètes, dont les noms seront dévoilés ultérieurement, défendront les couleurs de la Grande île lors des prochains Jeux de la CJSOI.

Avec ces jeunes talents et un programme ambitieux, Madagascar affirme son engagement à briller sur la scène internationale de l'athlétisme.