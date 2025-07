Madagascar: Environnement - Des drones pour lutter contre les feux de forêts

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable renforce la lutte contre les feux de forêts.

Ce département prévoit l'utilisation de drones pour une meilleure détection des débuts d'incendie, en particulier dans les aires protégées.

Un atelier de formation sur les nouvelles technologies pour la conservation à Madagascar s'est tenu, vendredi dernier au Centell Antanimena. Une occasion pour les représentants du MEDD et de Durrell Madagascar de discuter des technologies de conservation plus sûres, efficientes et durables pour les générations futures. Parmi ces moyens figurent les drones qui permettent de suivre d'une manière quasi-permanente et détaillée.

«Grâce aux drones, il est facile pour les équipes d'intervention d'atteindre les foyers des feux », a expliqué Tojotsara Ratefason, directrice des aires protégées, des ressources naturelles et des systèmes renouvelables au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable.« Ces outils seront également utilisés dans d'autres actions de protection de l'environnement notamment dans le renforcement de la lutte contre les activités d'exploitation forestière illicite », a-t-elle précisé.

Durrell Madagascar

Des outils qui arrivent à point nommé, surtout en ce moment où les feux de brousse recommencent à faire des ravages. Des feux de forêts ont été par exemple signalés à la station forestière d'Ankazobe récemment. Notons que ce projet d'utilisation des drones dans la lutte contre les feux de forêts entre dans le cadre d'un partenariat entre le MEDD et Durrell Madagascar. Notons que Durrell Madagascar ou Durrell Wildlife Conservation Trust - Madagascar est actif dans le pays depuis plus de 30 ans et figure parmi les acteurs majeurs dans la protection des espèces menacées et des écosystèmes uniques de l'Île.