Togo: Dédicace de l'ouvrage « Le Maire..., Fonction, Pouvoirs et Défis de la Gouvernance locale », de Joseph Koamy Gbloèpo Gomado

« Le Maire, Fonction, Pouvoirs et Défis de la Gouvernance locale », c'est le titre d'un ouvrage qui a coulé sous la plume du Maire principal de la Commune de Golfe 1, reconnu par un audit commandité par la GIZ Togo sur les 6 ans des 117 Maires du Togo, comme Premier des Maires du Togo, et qui sera dédicacé ce Mercredi 16 Juillet 2025 à Lomé.

De tout ce qui se décline à travers les différentes pages de cet ouvrage, la question de développement local ne doit plus être un hasard politique mais bien de faire de entièrement de la gouvernance de locale, une urgence de mettre l'homme qu'il faut à sa place et lui permettre de faire profiter pleinement et entièrement de ses connaissances et compétences aux administrés.

Devenir maire ne s'improvise pas. De la désignation comme candidat à l'exercice effectif du mandat, cette fonction exige leadership, vision stratégique et maîtrise des outils de gouvernance.

S'appuyant sur l'histoire de la décentralisation au Togo, cet ouvrage offre une vue d'ensemble claire et structurée des responsabilités du maire : animation démocratique locale, planification du développement, gestion financière, état civil, coopération intercommunale, gouvernance numérique et partenariats innovants. Enrichi d'un retour d'expérience concret à la tête de la commune du Golfe 1, ce guide s'adresse à tous ceux qui aspirent à exercer un mandat local ou à renforcer leurs compétences dans la conduite des affaires municipales.

A moins de se tromper, on peut convenir de ce que c'est le respect de différents aspects d'énumérés plus haut qui ont envoyé finalement l'auteur dans l'exécutif national avec un portefeuille qui dit long : « l'Aménagement et du développement des territoires ».

Gbloèkpo Koamy GOMADO, devenu depuis Août 2024, Ministre de l'Aménagement et du développement des territoires au sein du dernier Gouvernement de la 4ᵉ République, a fait ses études supérieures en Allemagne où il obtient une Certification en gestion urbaine et industrielle de l'environnement, puis un diplôme de master en planification du développement régional.

Avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience, il a été Directeur exécutif de l'ONG COGESTEN/Ed, a occupé plusieurs postes stratégiques dans des sociétés comme Midnightsun et Groupe HeidelbergCement-Togo. Suite aux élections municipales du 30 juin 2019, M. GOMADO devient l'un des maires les plus dévoués du Togo en contribuant significativement au développement de sa commune.

Il fut également le Répondant au Togo pour l'ONG Ingénieurs sans frontières-Belgique, une organisation qui apporte son soutien aux acteurs locaux dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie et de l'agriculture. En tant que ministre, l'auteur met un point d'honneur à favoriser une approche participative dans l'aménagement et le développement durable des territoires, impliquant les autres sectoriels, les collectivités locales, les citoyens, le secteur privé et les partenaires.

A tout prendre, l'homme était simplement bien bâti intellectuellement pour assumer cette haute charge à la tête de sa communauté et est bien placé d'ailleurs pour en parler et en faire partager ses expériences des 6 ans de gouvernance locale.