Togo: La liste DMP Golfe 1 et Anoumou Amessé, en symbiose avec la jeunesse de Djifa Kpota et ses environs

Démarré depuis plusieurs semaines, sur le terrain de Djifa Kpota, le Tournoi de la Fraternité Trophée Maire Anoumou Amessé a connu son apothéose dimanche au terme d'une grande finale enlevée aux tirs au but (7-6) par AD Espérance devant USD. Temps règlementaire, 1-1.

Au-delà du beau jeu et du spectacle offert par les 22 acteurs, ce dernier acte de cette compétition de football dont a été à l'initiative le Maire Adjoint de la commune de Golfe 1 et candidat tête de liste DMP, en vue des élections municipales du 17 Juillet prochain, a également offert une meilleure tribune pour rassembler les populations et partager avec eux le projet de société de ce regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile.

Pour ce qui est du jeu offert par les deux équipes de cette grande finale, en grand connaisseur de la chose sportive, l'élu local et candidat pour sa réélection, a indiqué : « c'est un grand plaisir pour moi qu'aujourd'hui on a fait l'apothéose de cette première édition du tournoi de la fraternité à Djifa Kpota. Nous rendons grâce à Dieu que tout s'est bien passé et que nous avons assisté à la finale et que la meilleure équipe a pris le dessus. Félicitations à AD Espérance et à l'USD qui n'a pas non plus démérité, mais dame chance a choisi le camp opposé ».

Du message qu'il a partagé avec le public et potentiels électeurs, il a confié qu' « avant tout développement, il faut la fraternité, le vivre ensemble. Sans la fraternité, on ne peut pas promouvoir les projets au niveau de la commune. On a profité de l'occasion pour présenter notre programme d'actions au niveau de la DMP Golfe 1 et les populations, nos concitoyens ont su appréhender ce programme ; ce qui va leur permettre de voter utile le Jeudi prochain, en votant pour la DMP ».

Et Anoumou Amessé, une fois Maire, a de grandes ambitions pour la communauté Bè (Golfe 1 tout entière). Ces ambitions se déclinent en plusieurs points majeurs : Préparer l'avenir au travers de l'éducation, Garantir l'accès aux soins de santé pour tous, Faire de l'emploi et la promotion des jeunes et des femmes, Garantir la propreté au travers des actions d'assainissement et environnementales, Faire un plus pour l'économie au travers de la modernisation des marchés et autres plateformes d'affaires existants, et enfin, travailler à la réhabilitation des aires et infrastructures de sports de Golfe 1.

Pour y arriver, la DMP Golfe 1 sous la dynamique de son candidat tête de liste table sur certaines valeurs cardinales qu'on reconnait à ce jeune leader, à savoir une participation citoyenne et inclusive, la transparence et l'efficacité et l'efficience.

Les électeurs sont donc invités à faire un vote utile le 17 Juillet prochain en apposant leur pour encré devant le logo de la DMP Golfe 1, étant donné qu'ils aspirent à un mieux-être.