Sénégal: Le renforcement de la résilience des OSCs au menu d'une rencontre à Dakar

L'ONG Partners West Africa-Sénégal organise, ce 14 juillet 2025 à Dakar, un atelier régional de renforcement de capacités sur le rôle des femmes et des jeunes dans la prévention et la lutte contre les discours de haine, la polarisation, l'extrémisme violent et la radicalisation.

La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Les Sentinelles des Résolutions :Femmes, Paix et Sécurité, et de la cohésion sociale ». Selon la note conceptuelle, elle vise à renforcer la résilience des organisations féminines de défense des droits des femmes et à consolider les acquis en matière de paix et de cohésion sociale face à la montée des régimes anti-démocratiques et aux menaces liées à la radicalisation, à l'extrémisme violent, à la polarisation et aux discours de haine en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

Les représentants de la société civile de neuf (09) pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad vont participer à l'événement, indique le communiqué de presse de Partners West-Africa-Sénégal.

Les organisateurs rappellent que la participation des femmes à la paix et à la sécurité reste minime malgré les engagements mondiaux pris dans le cadre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.