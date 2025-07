Congo-Kinshasa: Kinshasa - Evolution positive des préparatifs du Festival mondial de la musique et du tourisme

La ville de Kinshasa accueille, du 16 au 18 juillet, le Festival mondial de la musique et du tourisme. Trois sites ont été choisis pour abriter cet événement : le Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, l'Esplanade du Palais du Peuple et l'Échangeur de Limete.

Radio Okapi a visité ces sites, où tout est fin prêt pour l'organisation de ce festival. Des délégations de plusieurs pays arrivent déjà dans la capitale, et d'autres sont attendues dans les prochaines 24 heures, dont 12 ministres du Tourisme venus de pays étrangers pour participer à ce festival.

Placée sous le thème « La route de la rumba », cette première édition se veut un espace d'échanges, de découvertes et de rencontres, mettant en lumière la rumba congolaise comme passerelle culturelle entre l'Afrique, les Amériques et le reste du monde.

Cet événement culturel et touristique vise à valoriser la culture congolaise et à positionner la RDC comme une destination touristique majeure.

En marge de cette activité, le ministre du Tourisme a déclaré, je cite : « Lorsqu'on cite la RDC dans les grands salons du monde, on ne peut plus seulement parler de la guerre, car il y a également les performances et les opportunités que le pays offre. » Fin de citation.

À Radio Okapi, Didier M'Pambia souligne que ce festival va promouvoir le tourisme et la culture comme vecteurs de paix, de dialogue interculturel et de développement économique inclusif.

Pour sa part, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yollande Elebe insiste sur la richesse culturelle congolaise à valoriser, notamment la musique, la gastronomie, l'artisanat et bien d'autres domaines.

De nombreux artistes locaux et internationaux sont attendus, notamment Fally Ipupa et Werrason.