Congo-Kinshasa: Contrat de désendettement - le Comité d'orientation et de suivi salue la bonne exécution des projets

Le Comité d'orientation et de suivi du « Contrat de désendettement et de développement » (C2D) Congo-France a tenu, le week-end dernier à Brazzaville, sa 8e réunion ordinaire. A l'issue des travaux, les participants ont approuvé trois décisions et quatre recommandations.

La 8e réunion du C2D Congo-France a été co-présidée par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, et l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi. Les participants ont fait le point des projets financés en deux phases, dans le cadre du contrat de désendettement, exécutés par l'Agence française de développement (AFD).

Le premier C2D d'un montant de 80 millions d'Euros, a indiqué Christian Yoka, a été exécuté avec succès entre 2010-2015. Le second, d'une valeur de 149 millions d'Euros, l'a été entre 2015-2019. Chacun de ces contrats, a-t-il précisé, a fait l'objet d'un accord-cadre ayant permis de déterminer les modalités de versement des fonds et de leur affectation aux projets dûment choisis par le Congo et l'AFD.

« A ce jour, l'intégralité de l'enveloppe de 229 millions d'Euros, soit 150,2 milliards FCFA, a été engagée pour financer treize projets ainsi que deux fonds d'études de renforcement des capacités. Sur les treize projets financés, trois sont achevés. Il s'agit du drainage des eaux pluviales de Brazzaville phase 1 ; de la formation des travailleurs sociaux, et la protection sociale des filets sociaux. Parmi ces treize projets financés, deux d'entre eux ont été annulés, à savoir le financement des investissements prioritaires du Plan de redressement de la société Energie électrique du Congo et la réhabilitation du Centre de formation de ladite société », a souligné le ministre des Finances.

Il ressort aussi que de 2025 à 2027, les projets ci-après seront clôturés : le second tronçon de la corniche de Brazzaville ; le projet paysage forestier Nord-Congo ; le projet d'appui à la relance du secteur agricole ; le projet d'appui au réseau des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage.

La rénovation des infrastructures d'eau du Centre hospitalier et universel de Brazzaville, en attente de réception officielle, ainsi que le projet d'appui à la modernisation de l'enseignement supérieur font aussi partie des projets qui seront bouclés dans la même fourchette.

Les projets Gestion des inondations et assainissement de Pointe-Noire ainsi que le projet Mossala te téléma, tous financés par la réallocation des projets annulés, arriveront à échéance en 2029.

De son côté, l'ambassadrice de France au Congo, satisfaite des résultats obtenus, a fait savoir que « Le C2D a permis de mobiliser un montant total de 229 millions d'Euros, soit 150,2 milliards FCFA, qui ont été affectés à la mise en oeuvre des projets dans trois secteurs stratégiques ci-après : les infrastructures ; le développement du capital humain ; l'environnement et l'agriculture ».

Des décisions et recommandations

Au terme des échanges conviviaux et interactifs, les participants ont entériné trois décisions. Elles portent sur l'allocation des ressources du Fonds d'études de renforcement des capacités C2D à la Banque des Etats de l'Afrique centrale ; l'arbitrage sur le projet Arcefa ; et la validation des principes d'intervention relatifs à la communication autour des projets financés sur C2D.

En ce qui concerne les recommandations, ils ont exigé que soient rendus disponibles les budgets d'entretien et de fonctionnement des infrastructures financés dans le cadre du C2D ; la recherche des financements complémentaires afin de combler le gap constaté sur certains projets à fort impact social. De même, ils ont demandé l'accélération les délais de mise en oeuvre de certains projets en cours d'exécution ; et l'amélioration de la visibilité des projets financés sur C2D.