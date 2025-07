Burkina Faso: Ecole normale supérieure - Une montée des couleurs pour montrer l'attachement à la patrie

Le personnel administratif, les enseignants et les stagiaires de l'École normale supérieure (ENS) ont procédé le lundi 14 juillet 2025 à la montée du drapeau national.

Chaque institution d'Enseignement supérieur et de recherche doit procéder à la montée des couleurs chaque deuxième lundi du mois. Pour obéir à cette instruction des premières autorités, personnel administratif, étudiants et enseignants de l'École normale supérieure (ENS) se sont réunis dans la matinée du lundi 14 juillet 2025 autour du drapeau national.

Dès 7 heures, l'hymne nationale a retenti alors que le drapeau flottait lentement, marquant le début officiel de la semaine à l'ENS. Dans un esprit d'unité et de fraternité, les étudiants et les enseignants ont affirmé leur attachement à la patrie et leur détermination commune à défendre et à respecter les symboles du pays. Conduite par le Directeur général de l'ENS le Pr Osséni So, cette cérémonie constitue selon lui un moment fort de communion citoyenne qui incarne un engagement d'intégrité et de dévouement au service de la nation. « Une élite bien formée est celle qui respecte les symboles du pays. Et cette cérémonie sert de sensibilisation des futurs éducateurs qui le transmettront aux enfants sur le terrain », a indiqué M. So.

Le DG de l'ENS a en outre rappelé l'importance de l'engagement patriotique et de la discipline dans le parcours de formation des encadreurs. « La paix, la responsabilité et le civisme doivent être les valeurs quotidiennes d'un éducateur », a-t-il estimé.

Osséni So a, par ailleurs, salué la mobilisation des étudiants et enseignants de l'ENS autour du drapeau et les a fait savoir que cette cérémonie traduit l'union de toutes les forces combattantes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Il a invité les futurs éducateurs à une responsabilité citoyenne et professionnelle afin de construire un État solide et souverain. « La montée des couleurs est un levier majeur dans le processus de la formation », a-t-il insisté.

Le Délégué général des stagiaires de l'ENS, Mohamed Badolo, a invité ses camarades en tant que futurs enseignants au respect des couleurs nationales pour servir d'exemples. « Je les invite à participer chaque fois à la montée des couleurs pour montrer leur patriotisme aux yeux de tous les burkinabè », a-t-il déclaré. Pour lui, la montée des couleurs doit être un acte quotidien pour les stagiaires et encadreurs. Et, a-t-il ajouté, cette valeur doit être inculquée dans l'éducation des élèves pour construire un Burkina prospère de demain.