Tunisie: Président du Conseil des Régions - Le pays retrouve sa souveraineté grâce aux positions claires du Président de la République

Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, a affirmé lundi lors d'une session de dialogue avec le ministre de l'Intérieur que le respect de la loi demeure la pierre angulaire de la construction d'un État juste et stable.

Ce principe fondamental doit s'appliquer à tous, de manière égale. Il a souligné que la sécurité ne s'oppose pas à la liberté, mais en est sa garante. La véritable liberté n'implique ni chaos ni atteinte à la paix publique, ni remise en cause de l'État ou de ses institutions sous de faux prétextes ou agendas cachés.

Imed Derbali a réitéré que la réussite de tout projet de développement dépend impérativement de l'engagement du ministère de l'Intérieur, tant pour la création d'un cadre favorable que pour l'assurance d'une stabilité sécuritaire essentielle au climat d'investissement, tant national qu'étranger, dans toutes les régions de la Tunisie, sans exception.

Il a rappelé que la voie de la libération nationale, choisie avec conscience et détermination par le peuple tunisien depuis le 25 juillet, est irréversible. Elle exige un engagement national solide et une unité sans faille de la part des législateurs, de l'exécutif, des institutions et des citoyens. « De notre côté, le Conseil national des régions et des districts continuera, conformément à la Constitution, à être une expression sincère du pouls du peuple dans toutes ses régions et un rempart contre toute tentative de perturber le projet national de souveraineté et de libération », a-t-il assuré.

Il a également souligné que la restauration de la souveraineté nationale, rendue possible grâce aux positions courageuses et claires du président de la République Kais Saied, a permis à la Tunisie de reprendre sa décision nationale indépendante et de se repositionner sur la scène internationale en tant qu'État respecté, doté d'une volonté politique claire et d'institutions responsables et fidèles au peuple.