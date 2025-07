Madagascar: Rallye TMF - Et de deux pour Faniry et Mahents

Le Rallye TMF, comptant pour la deuxième manche du championnat de Madagascar s'est déroulé ce week-end au bord de la route nationale 4. Le duo Faniry-Mahents a confirmé sa suprématie.

Deuxième victoire consécutive. Les jumeaux Rasoamaromaka ont dominé la 20e édition du Rallye TMF jusqu'au bout. Cette course compte pour la deuxième manche du championnat de Madagascar des rallyes. Déjà vainqueur de la première manche, le Rallye Motul, l'équipage Faniry- Rasoamaromaka (TMF)-Mahenintsoa Randriambololona (Asacm) a doublé la mise après un parcours sans faute et remporte la seconde manche de ce week-end.

Vainqueur également du groupe R5, le duo Faniry-Mahents au volant d'une Peugeot 208 T16 a bouclé les douze épreuves spéciales longues de 130,3km en 1 :39 :44,2. Son frère, champion national en 2022, Mika aux côtés de Fafah sur une Mitsubishi Evo X a finalement pu franchir la ligne d'arrivée. Cet équipage a terminé à la deuxième marche du podium et vainqueur du groupe M12 (+00 :12,6).

Le champion en titre et quintuple champion de Madagascar Mathieu Andrianjafy, copiloté par Herii- Possible sur une Subaru complète le podium et deuxième du groupe M12 (+02 :35,1). Et l'équipage vice-champion national, Herman-Koloina sur une Subaru a fini au pied du podium et troisième du groupe M12 (+09 :45,5). Rétrogradé Le duo Jacques-Kaizen s'est hissé sur la plus haute marche de la catégorie SSV et cinquième au classement général (+12 :06,2).

Prochaine manche

Yan et Willy au volant d'une Canam X3 XRS le talonnent dans la catégorie et classés sixièmes au général (+12 :13,2) suivi de l'équipage Yves Mau-Alain sur une Mitsubishi Evo X R4 (+12 :53,1). Freddy et Tito qui conduisaient une Isuzu D-Max remportent la victoire du groupe T2 et neuvième au classement général. Le triple champion de Madagascar en slalom, Juan Rakotojohary et sa Renault Clio reste le roi du groupe M11 (+15 :27,7).

Et l'équipage Kenny-Océane sur une CanamMaverick complète le podium des SSV. Le duo classé deuxième au précédent rallye et vainqueur du groupe M12, Dani-Irdonen sur une Subaru N17 s'est contenté cette fois de onzième place (+17 :32,9).

Et l'une des grosses pointures, la paire Fréderic-Andry Tahina sur Subaru n'a pu elle aussi faire mieux que la douzième place (+17 :36,2). Point final sur ce deuxième rallye de la saison, la troisième et prochaine manche sera le Rallye du Boeny. Ce rallye de vacances concoctée depuis quelques années par le club Gojanga se déroulera les 14, 15 et 16 août à Mahajanga.