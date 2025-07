Soudan: Ministre de l'Éducation salue les efforts des organisations nationales et étrangères dans le développement de l'éducation

Le Directeur général du ministère de l'Éducation et de l'Orientation et ministre en charge de l'État de Gedaref Al-Fateh Al-Safi Hamza a présidé la réunion d'information organisée par l'Organisation de la jeunesse Jedian pour la paix et le développement aujourd'hui dans la salle du ministère.

Mahmoud Arbab, le responsable du programme, a passé en revue les objectifs du projet, qui sont de sensibiliser les communautés à l'importance de l'éducation et de la protection de l'enfance, et de former des enseignants et des bénévoles dans des centres de jeunesse en dehors de l'école. Il a ajouté que le projet cible la municipalité de Gadarif à travers l'entretien et la réhabilitation de (30) écoles en partenariat et en coordination avec l'UNICEF et le ministère de l'Éducation.

Pour sa part, M. Al-Fateh Al-Safi Hamza, directeur général du ministère de l'Éducation et ministre en charge, a salué le rôle des organisations internationales et nationales pour leurs contributions significatives, mentionnant notamment l'UNICEF et son rôle de premier plan dans le développement et la promotion de l'éducation dans l'État. Il a exprimé son espoir que le projet inclurait à l'avenir les différentes localités de l'État pour atteindre les objectifs éducatifs recherchés par le ministère.