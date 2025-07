Soudan: Kamil Idris alerte les Nations Unies sur la situation humanitaire catastrophique à El-Fasher

Le Premier ministre Dr Kamil Idris a alerté les organisations des Nations unies sur la gravité de la situation humanitaire au Darfour, en particulier dans la ville d'El-Fasher, capitale de l'État du Darfour du Nord, soulignant qu'elle est catastrophique et nécessite une action urgente pour sauver des vies et mettre fin à la souffrance des populations.

Lors de sa rencontre dimanche à son bureau à Port-Soudan avec une délégation humanitaire conduite par le coordinateur résident pour les affaires humanitaires et représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), M. Luca Renda, Dr Kamil Idris a insisté sur l'importance de la coordination entre le gouvernement et les organisations internationales afin d'éviter une aggravation de la situation à El-Fasher et dans d'autres zones du Darfour du Nord.

Dans une déclaration à la presse, M. Luca Renda a indiqué que la réunion a porté sur les moyens de répondre à la crise humanitaire à El-Fasher et d'alléger les souffrances des populations du Darfour du Nord et d'autres régions de la région. Il a salué la coopération du gouvernement pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et le travail des organisations internationales.

Ont également pris part à la réunion : le ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim ; le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minnawi ; ainsi que la commissaire à l'aide humanitaire, Salwa Adam.