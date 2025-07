Madagascar: Projet Kolosary - Une première école de cinéma bientôt à Antananarivo

Antananarivo ouvrira bientôt la première école supérieure de cinéma et création numérique. Ce projet est porté par la Commune Urbaine, l'association Rencontres du Film Court Madagasikara et des partenaires internationaux.

Une école pour former, créer et professionnaliser. Le projet Kolosary, officialisé par la signature d'un protocole d'accord entre la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), représentée par la maire Harilala Ramanantsoa, et l'association Rencontres du Film Court Madagasikara, vendredi à Analakely, marque la naissance imminente d'une école supérieure dédiée au cinéma, à l'animation et aux effets visuels.

Pensée comme un outil de transformation et d'avenir, cette école a pour ambition de former cent cinquante jeunes en trois ans, en leur offrant un enseignement professionnel de haut niveau et une passerelle directe vers l'emploi qualifié.

Elle incarne une réponse concrète au manque de formations structurées dans le domaine audiovisuel à Madagascar. « En mettant ce savoir-faire à la portée de la jeunesse malgache, nous voulons non seulement réduire le déficit de formation dans notre secteur, mais aussi contribuer durablement au développement des industries culturelles et créatives, génératrices d'emplois et de richesse pour la ville », souligne Laza Razanajatovo, porteur du projet via le RFC.

Un pôle d'attractivité

Kolosary ne se limite pas à une école. Il y a, par exemple, le Pôle Tournage Kolosary qui vise à accueillir et accompagner les productions audiovisuelles nationales et internationales. À travers cette plateforme, Antananarivo se positionne comme une ville ouverte aux tournages et aux collaborations artistiques, renforçant ainsi son attractivité économique et touristique. Il y a également la programmation d'initiatives culturelles ouvertes au grand public, afin de promouvoir le rayonnement artistique de la capitale tout en nourrissant la vie culturelle des habitants.

Le projet bénéficie déjà d'un appui solide de partenaires internationaux. Parmi eux, la Ville de Montpellier, ses écoles de renom telles qu'ARTFX et l'École 24, ainsi que l'Université Paul-Valéry, apportent une expertise précieuse. L'Association internationale des maires francophones (AIMF) joue également un rôle clé dans le soutien et l'accompagnement du projet.

« Nous continuerons à mobiliser d'autres partenaires, et ce sera d'ailleurs l'un des points importants lors de la venue des représentants de la Ville de Montpellier en septembre prochain à Antananarivo, afin d'assurer le financement et la réussite du projet sur le long terme », ajoute Laza Razanajatovo.

Le terrain dédié à l'école, situé à Antsonjombe, a été mis à disposition par la CUA, confirmant un engagement institutionnel fort et une volonté commune d'investir dans la jeunesse et la culture. Fruit de plusieurs années de préparation, le projet Kolosary entre aujourd'hui dans une phase décisive. La signature de ce protocole d'accord n'est qu'un début, mais un acte fondateur.

Elle scelle une alliance stratégique entre les acteurs culturels et les autorités locales, avec une vision partagée : faire de l'éducation artistique un levier de développement durable et local.