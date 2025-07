Maroc: Fès - Le marché de proximité Imam Ali, un souffle nouveau pour l'économie locale et la vie urbaine

Niché au cœur d'un quartier populaire de la ville de Fès, le marché de proximité Imam Ali incarne aujourd'hui une véritable success story du développement local. Plusieurs années après sa réhabilitation dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ce marché est devenu bien plus qu'un simple lieu d'échange commercial : il est désormais un symbole vivant de transformation urbaine, de cohésion sociale et d'amélioration tangible du quotidien.

Le visiteur qui pénètre dans l'enceinte du marché Imam Ali est accueilli par une scène vibrante, presque théâtrale, où les étals bien achalandés rivalisent de couleurs et de fraîcheur.

Tomates rouge rubis, courgettes vert émeraude, oranges au parfum sucré, menthe fraîchement coupée… tout ici respire l'abondance et la vitalité. L'ambiance est joyeuse, animée par les voix des marchands, les éclats de rire, les appels aux clients et les négociations bon enfant.

Dans les travées bien aménagées du marché, la circulation est fluide, le sol est propre, et l'ensemble est protégé par une couverture moderne qui assure ombre et fraîcheur, particulièrement bienvenue en période estivale. Loin du désordre et de l'improvisation des anciens marchés informels, Imam Ali se présente désormais comme un espace structuré, sécurisé et inclusif.

La section dédiée aux produits de la mer ne déroge pas à cette nouvelle norme de qualité. Sardines fraîches, crevettes brillantes et calamars encore humides reposent sur des lits de glace, conservés dans des conditions sanitaires optimales. Les poissonniers, enthousiastes et complices, interpellent les passants avec humour et fierté.

Cette transformation, saluée aussi bien par les commerçants que par les usagers, est le fruit d'un effort collectif, piloté par les autorités locales avec le soutien de l'INDH. Rachid, vendeur de fruits et légumes depuis plus de vingt ans, en témoigne avec émotion : " Avant la rénovation, nous étions à la merci du vent, du soleil et de la pluie. Le marché était anarchique, nos produits se gâtaient rapidement, et l'image du lieu décourageait les clients".

"Aujourd'hui, nous avons chacun notre place, l'eau et l'électricité sont disponibles, et la sécurité est assurée grâce à des caméras de surveillance. C'est un changement radical", s'est réjoui-t-il.

Pour d'autres commerçants, ce renouveau a permis non seulement de sécuriser leur activité, mais aussi de restaurer leur dignité professionnelle. L'un d'eux confie à la MAP que " Travailler dans un espace propre et organisé, cela change tout. Même sur le plan psychologique, on se sent respecté, valorisé. Cela se reflète aussi sur notre clientèle, qui revient avec plaisir".

Et en effet, les clients ne tarissent pas d'éloges. Fatima, fidèle du marché Imam Ali, se rappelle les anciens jours. "Avant, c'était décourageant. L'espace était sale, mal organisé, et on s'y sentait mal à l'aise. Aujourd'hui, le marché est accueillant, on peut y venir en famille, prendre son temps, discuter… C'est devenu un lieu de vie", dit-elle.

Au-delà de l'amélioration de l'expérience d'achat, le marché de proximité Imam Ali joue désormais un rôle essentiel dans la dynamisation de l'économie locale. Il permet l'intégration formelle de nombreux petits commerçants, encourage la consommation de produits locaux et de saison, et favorise les circuits courts, avec un impact direct sur les revenus des familles et la résilience économique du quartier.

En créant un espace propice à l'interaction, à l'échange et à la solidarité, ce projet contribue également à renforcer la cohésion sociale et à raviver le sentiment d'appartenance communautaire.

Le marché est devenu un point de convergence, où se croisent générations, origines sociales et cultures de quartier, dans un esprit d'entraide et de convivialité.

La réussite du marché Imam Ali illustre pleinement les objectifs portés par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain : placer l'humain au cœur du développement, améliorer concrètement les conditions de vie des citoyens et bâtir des infrastructures durables, utiles et inclusives.

A Fès, ce marché devenu modèle prouve que lorsqu'une vision publique est soutenue par une gestion rigoureuse et une mobilisation locale, le changement est non seulement possible, mais durable et porteur d'espoir.