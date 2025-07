Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, a exprimé sa profonde tristesse à l'annonce du décès de l'ancien Président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence Muhammadu Buhari.

Dans un message officiel, Dr Patrice Motsepe a déclaré : « C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de l'ancien président du Nigeria, Son Excellence Muhammadu Buhari. Au nom de la CAF et de ses 54 associations membres à travers le continent, je tiens à adresser nos condoléances les plus attristées à sa famille, au gouvernement nigérian et à son président, S.E. Bola Ahmed Tinubu, à la Fédération Nigériane de Football (NFF) et à son président Ibrahim Musa Gusau, ainsi qu'à l'ensemble du peuple nigérian.

J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Muhammadu Buhari et j'ai été marqué par son attachement profond et sincère au football nigérian. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos coeurs et nos mémoires. Que son âme repose en paix. »