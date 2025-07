Madagascar: Intoxication alimentaire à Ambohimalaza - Des ministres en mauvaise posture

Un article publié samedi par nos confrères de la RFI remet en cause la thèse d'un empoisonnement délibéré évoquée par les autorités malgaches.

L'affaire d'intoxication alimentaire survenue lors d'une fête d'anniversaire organisée à Ambohimalaza le 14 juin dernier continue de provoquer des polémiques. Un mois jour pour jour après les faits, il reste encore de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire, alors que le nombre des victimes ne cesse d'augmenter. En effet, d'après les informations, l'on compte désormais 29 morts parmi les invités tandis qu'une douzaine de personnes sont encore en soins intensifs à l'hôpital HJRA.

Ayant promis de présenter un point de situation journalier, l'on constate malheureusement que les responsables de l'hôpital HJRA ont choisi depuis quelque temps, de jouer la carte de la discrétion. Leur dernière communication remonte au 6 juillet dernier, c'est-à-dire il y a une semaine.

Depuis, il n'y a plus aucune communication officielle. Et ce, bien malgré les accusations et polémiques qui fusent, laissant les observateurs dans une situation de cacophonie et d'incompréhension totale. Nul n'ignore pourtant que ce manque, voire cette inexistence de communication officielle, ne fait qu'alimenter les polémiques et attiser les soupçons autour de cette affaire.

Pour l'heure, les analyses réalisées en France, annoncées par le Président Andry Rajoelina lors de son intervention sur le journal de la télévision nationale le 19 juin dernier, n'a rien donné en termes de résultat, et n'a pas permis d'éteindre les débats et suspicions sur la vraie nature de cette affaire d'intoxication alimentaire. Botulisme. Si les autorités judiciaires ont confirmé la thèse d'un empoisonnement délibéré, certains observateurs persistent et signent sur la possibilité de cas de botulisme.

D'ailleurs, les informations publiées samedi par nos confrères de RFI ont encore aggravé la situation car l'article en question contredit la version des autorités malgaches. L'article affirme que le laboratoire auquel les prélèvements d'un patient décédé a été envoyé, n'a pas la capacité de détecter la toxine botulique, responsable du botulisme. Une manière de remettre en cause les propos des autorités judiciaires.

Tout de suite après ces infos publiées par RFI, la toile s'est de nouveau enflammée. Ces informations contradictoires surviennent pile au moment où les proches des victimes commencent à hausser le ton pour réclamer la vérité sur les causes exactes du décès de leurs familles.

Quoiqu'il en soit, à cause du manque de transparence autour de cette affaire, des membres du gouvernement se trouvent en mauvaise posture. Le ministre de la Santé publique, le ministre de la Justice, mais aussi le ministre de la Jeunesse et des Sports sont particulièrement pointés du doigt.

Pour l'heure, ces trois ministres veulent rester au-dessus de la mêlée et préfèrent ne pas réagir aux accusations portées à leur encontre. Reste à savoir si en optant pour la politique du silence, ils ont choisi la bonne stratégie. D'autant plus que de leur côté, des grandes figures de l'opposition ainsi que leurs partisans en profitent pour faire de la récupération politique. A l'allure où vont les choses, cette affaire est encore loin de son dénouement.