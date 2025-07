Ile Maurice: Transformer un terrain de foot en refuge contre la drogue et autres dérives sociales

«Vini zeness, empêche fléau gagne toi» (sic) - plus qu'un simple tournoi de football, c'est un véritable appel à l'espoir lancé aux jeunes de la région. À l'initiative de Miguel Arsenius et de son épouse, Megane, cet événement sportif vise à offrir une alternative saine à la jeunesse, confrontée quotidiennement aux dangers de la drogue et autres dérives sociales.

Habitant du quartier, Miguel a été témoin, impuissant, de la spirale destructrice dans laquelle s'enfoncent de nombreux jeunes. Face à cette situation préoccupante, il choisit d'agir. Depuis deux ans, avec l'appui de quelques sponsors locaux et l'indéfectible soutien de son épouse, il organise ce tournoi de football qui prend de l'ampleur et suscite l'intérêt au-delà de sa localité. «Kot mo reste, ena tro zenes pe tom dan ladrog. Mo ti bizin fer kitsoz. Football, li ena pouvwar rasanble bann dimounn», confie-t-il.

Prévu le samedi 27 juillet à 9 heures, sur le terrain de football d'Amaury, le tournoi est ouvert à tous, sans limite d'âge. Pour Miguel, le football est un langage universel capable de briser les barrières et de rassembler les générations. Au-delà de la compétition, l'objectif est clair : créer une atmosphère positive, offrir une tribune d'expression et promouvoir des valeurs de solidarité et de discipline.

Les récompenses - cash prizes, trophées, médailles, sans oublier les distinctions pour le meilleur buteur et le meilleur gardien - viennent encourager la participation, mais le message est bien plus profond que l'esprit de compétition. Les équipes souhaitant participer doivent s'acquitter de frais d'inscription de Rs 1 000. Une cantine sera installée dans les gradins pour assurer la restauration des participants et du public. Les inscriptions sont ouvertes via le 5931 1898.

L'événement bénéficie du soutien de plusieurs partenaires et bénévoles. Miguel tient à exprimer sa profonde gratitude à Jennifer Marie-Louise, MM. Ali et Kushal, qui ont joué un rôle clé dans la concrétisation de cette initiative. Avec pour slogan Vini zeness, empêche fléau gagne toi, ce tournoi veut incarner un mouvement : celui d'une jeunesse qui refuse de sombrer et choisit la voie du dépassement de soi à travers le sport. Pour Miguel et son équipe, il ne s'agit pas simplement de marquer des buts, mais de tracer une voie plus lumineuse pour les jeunes du quartier.

Les jeux de l'ouest : 3e édition dès le 16 août

Autre temps fort du calendrier sportif mauricien : la 3e édition des Jeux de l'Ouest, qui démarrera officiellement le 16 août au stade de Bambous. Cette compétition multidisciplinaire regroupe plusieurs sports comme : l'athlétisme (100m à 3000m, relais, saut, poids), le relais, la pétanque, le football, le beachvolley, le volley-ball, le cyclisme, le VTT et les jeux d'antan (jeux traditionnels).

Les épreuves sont accessibles à différents groupes d'âge, avec des catégories U18, U20, Senior, vétérans, et même des compétitions mixtes. Tous les villages de l'Ouest peuvent présenter leurs équipes, dans une ambiance de camaraderie et de dépassement de soi.