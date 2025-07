Ile Maurice: The Blue Penny de Jon Rabaud sera diffusé sur Canal +

Rebondissement majeur dans la vie de «The Blue Penny». Le premier film du réalisateur Jon Rabaud - qui était sorti en salles à Maurice le 23 mars 2023 sera diffusé par le réseau de Canal+ à partir du 14 juillet prochain.

Joli twist. Dans l'histoire du film The Blue Penny, le premier long métrage de Jon Rabaud. Cette intrigue policière à la mauricienne sera diffusée par Canal + à partir du 14 juillet prochain.

Ce rebondissement dans la vie de ce film autoproduit, réalisé durant les conditions particulières du confinement dû à la pandémie du Covid-19, est tombé la semaine dernière. The Blue Penny intègre la grille de programmes de Canal+ et de son réseau qui compte «près de 60 pays dont l'océan Indien et l'Afrique francophone», souligne le réalisateur, qui n'est pas peu fier. «C'est quand même un rêve pour plein de réalisateurs d'être diffusé sur ce réseau-là.» Chez nous, le film sera aussi disponible pour les abonnés à cette chaîne payante, sur l'application MyCanal.

Avant d'arriver à un accord avec Canal+, Jon Rabaud a dû se montrer patient. Et faire beaucoup de kilomètres jusqu'au Canada. Le scénario de cette diffusion à venir démarre au festival Vues d'Afrique à Montréal. L'an dernier, le 21 avril, The Blue Penny remporte le prix du Meilleur film dans la catégorie Regards sur la relève au festival Vues d'Afrique, à Montréal. «C'est la ville qui m'a vu naître en tant que réalisateur. J'y ai suivi des cours de cinéma et j'y ai présenté mon premier court-métrage, il y a de cela treize ans. Je n'y étais pas revenu avant le festival Vues d'Afrique.»

Fort de cette reconnaissance et de cette visibilité internationale, le réalisateur entame les négociations avec Canal+. «Nous avons beaucoup discuté. Cela a mis longtemps à se faire. Maurice n'est pas un territoire où Canal+ est actif en dehors de ses activités de diffuseur.» Mi-2024, la période n'est pas jugée propice car trop chargée, parce qu'après le festival à Montréal, il y a eu les Jeux olympiques d'été à Paris, du 26 juillet au 11 août. Un événement planétaire qui a monopolisé l'attention. Les négociations se poursuivent jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé en décembre 2024.

Par la suite, The Blue Penny a passé l'étape des essais techniques, explique Jon Rabaud. Il précise que le réseau Canal + «n'a pas de critères techniques spécifiques qui exigent que le film soit tourné avec tel type de caméra, ou telles spécifications pour les lumières, par exemple. Comme c'est le cas pour des plateformes de streaming». L'étape des essais techniques est une évaluation du mixage, de la qualité de l'image pour s'assurer que cela correspond aux standards de Canal+.

«Par exemple, il y a certaines choses que nous avons dû revoir au niveau du son, qui avait été calibré pour le cinéma. Il a fallu l'adapter pour que cela passe bien à la télévision. On ne demande pas de remonter le film.»

Mais, souligne le réalisateur, les ajustements «n'ont rien à voir avec l'aspect artistique du film». Dans le cadre de cet accord, Canal+ devient le diffuseur de The Blue Penny. Pour avoir un droit de regard sur l'artistique, «il aurait fallu que la chaîne soit impliquée dès le départ dans la production du projet. Que ce soit un film Canal+. Comme la chaîne est simplement un diffuseur dans ce cas précis, si elle l'aime, elle prend l'histoire comme elle est».

Cette nouvelle vie pour The Blue Penny, Jon Rabaud affirme qu'il l'espérait, «pour toute l'équipe qui a participé au film». Si la diffusion des films s'est démocratisée avec les réseaux sociaux, «pour passer dans les festivals, c'est beaucoup plus compliqué». L'intrigue autour du timbre qui vaut plusieurs centaines de millions de roupies est restée six semaines à l'affiche en salles chez MCiné en 2023.

Jon Rabaud affirme avoir reçu des demandes de Mauriciens à l'étranger pour des versions en DVD, ce qu'il n'y avait pas. «J'espérais que le film passe éventuellement sur une plateforme pour être accessible à ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui souhaitent le revoir.» Le réalisateur souligne qu'à partir du mois prochain, son film restera «pendant cinq ans», dans le réseau Canal+.

Le réalisateur : «Cela ne rapporte pas beaucoup d'argent»

Question cruciale de l'industrie du cinéma. The Blue Penny est un film indépendant à petit budget, qui a coûté environ un million de roupies. Combien rapporte la diffusion sur Canal+ ? Jon Rabaud dissipe tout de suite les images de réalisateur ayant touché le gros lot.

«Cela ne rapporte pas beaucoup d'argent», affirme-t-il. «Je ne peux pas dévoiler les montants à cause des clauses qui sont dans le contrat, mais je dirais que c'est même très petit.» Le réalisateur confie que ces revenus ne permettront pas de lancer son prochain projet. Il prépare un projet de film, réfléchit à une série.