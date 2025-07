Ile Maurice: Zulu et Eric Triton unissent leur voix pour le blues

Deux figures majeures de la musique mauricienne, à savoir Zulu et Triton, se réunissent le temps d'un projet musical inédit. Pour cela, une opération de financement participatif ou crowdfunding est lancée. C'est la première fois qu'Eric Triton collabore avec un chanteur sur un single. Zulu et Eric Triton, ce sont deux univers musicaux différents mais qui font résonner la culture mauricienne.

Ce projet, qui est une initiative de Jorez Box, comprend trois étapes, dont une résidence artistique et la sortie du single prévue pour septembre. L'enregistrement se fera à Maurice, tandis que le mixage aura lieu en France par Jean-Alain Roussel. Le mastering se fera aux USA par Veer Dhaniram.

La deuxième étape comprendra le vidéo clip qui se veut une rencontre entre mer, terre et musique. Enfin cette collaboration inédite donnera naissance à un documentaire sur la résidence artistique et sur la genèse du titre qu'ils auront choisi. La sortie de ce documentaire est prévue pour septembre et comprendra le making-of ainsi que des interviews.

Ce projet nécessite la somme de Rs 690 000. «Nous nous sommes tournés vers un crowdfunding car les temps sont durs, personne n'investit dans la culture comme il se doit», affirme Stephan Rezannah, fondateur de Jorez Box.

Il précise que ce projet n'a pas vraiment de retour sur investissement parce qu'un single, un vidéo clip et un documentaire, «en termes de ventes, il n'y a pas grandchose à recevoir ou à attendre. C'est pour cela que nous demandons au public d'être partie prenante de cette aventure». Selon le producteur, outre le crowdfunding, il a aussi fait appel aux entreprises «amies» de ces deux artistes.

«Mais on attend toujours. Depuis un moment, il semble que des compagnies sont en situation de crise financière. On dirait que ce n'est pas que la caisse de l'État qui est vide. Certainement c'est la caisse culturelle qui est vide dans ce pays. Il n'y a qu'à faire le compte. En sept mois, combien d'EP, d'albums et de singles sont sortis ? C'est un indicateur de la situation réelle.»

Face à cette situation, Jorez Boz essaie de brasser large. «On s'est fixé un objectif. On aura la somme qu'on aura. S'il en manque, ce sera à Jorez Box d'assumer les dépenses.» Selon le producteur, au-delà de l'aspect financier c'est une rencontre musicale entre Zulu et Eric Triton «pour construire un projet commun autour du blues mauricien».

Du 5 au 9 août, Eric Triton et Zulu entameront un Song Writing Camp, soit une résidence artistique, qui se tiendra au Preskil. «Nous avons voulu qu'ils soient au bord de la mer, car ce sont tous deux des hommes de la mer et c'est durant ce Song Wrinting Camp qu'ils vont faire la maquette de la chanson». Durant cette même période, le tournage du vidéo clip sera entamé ainsi que le documentaire racontant la rencontre des deux artistes et leur création.

«Le single sera un blues qui parle de notre pays. Il se présentera sous deux formules, l'une en acoustique, l'autre accompagnée de musiciens», souligne Stephan Rezannah. Un concert de lancement est également prévu au Preskil de même qu'une tournée. Les dates ne sont pas encore fixées.

*La campagne du crowdfunding se tient jusqu'au 3 aout. Ceux qui souhaitent contribuer à ce projet peuvent le faire sur la plateforme locale Crowdfund.mu.