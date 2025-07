Ile Maurice: «Des temps pour une vie» de Renga Veerapen

Collègue de longue date au Mauritius Institute of Education, où j'ai travaillé pendant 16 ans, Renga Veerapen, attaché au département d'Evaluation and Curriculum Studies, a eu l'heureuse idée d'écrire la biographie de son père, Rajoo Veerapen.

Des temps pour une vie est donc le récit de la vie de Vaderrajoo Veerapen. Il commence comme un roman : «Samedi. Mi-octobre 1925. La clarté se dissipait, sans pour autant atteindre de sitôt la pâleur du crépuscule... Pas le moindre souffle. S'imposait quand même le frais de Forest-ide, du côté des chassés et des forêts. Rajoo était à l'oeuvre depuis une heure.» Et il commence fort, car, sous le titre La première mort de Rajoo, le narrateur raconte l'acte de révolte de Rajoo, boy et sous-domestique, contre son employeur, Misie Jean, et sa fuite de la maison familiale.

Après plusieurs péripéties, Rajoo réalise enfin son rêve d'acheter en 1932 une voiture et de devenir chauffeur de taxi à Curepipe. Mais le vendeur de la Hillmann, Anney Tamby, qui n'est nullement philanthrope, soutire le maximum d'argent de l'acheteur ! Quoi qu'il en soit, Rajoo atteint son objectif : «Homme de vingt-cinq ans, chauffeur, célibataire, de surcroit propriétaire de sa toute première voiture-taxi : de quoi remplir un esprit en effervescence.»

Cette belle description de la place des taxis est fort romancée : «Ensuite, jusqu'à près de midi trente, il se tiendrait à la tête de la place des taxis, le regard se promenant sur soixantequinze mètres à la ronde, particulièrement sur l'arrêt des autobus venant de Port-Louis - qu'il appelait Enville ainsi que le faisaient toutes les classes populaires du pays - déversant à courts intervalles les flots de passagers recueillis à Beau-Bassin, Rose-Hill et autres lieux du trajet. C'était le moment où il était sollicité par les appels venant de son téléphone. C'était encore le moment où son rêve de chauffeur de taxi lui comblait le coeur.»

Comme le souligne Audrey Harelle, l'éditrice, Des temps pour une vie ne retrace pas seulement une histoire individuelle, mais également l'histoire collective, celle de l'île Maurice et d'une région. Des titres comme Les cyclones Alix et Carole, Soubresauts politiques, Les premières élections générales, Un pays en proie aux épidémies, l'illustrent. Je prendrai un exemple à la page 261 :

«Les Britanniques étaient bien décidés à accorder le suffrage universel et le système ministériel. Cette position se retrouva renforcée, de manière bénie, dirait-on, par un apport pertinent du Parti Travailliste. Ce dernier, sur la base d'une idée de Renganaden Seeneevassen, proposa le redécoupage du pays en quarante circonscriptions comptant chacune un élu. Tous y trouvèrent leur compte, y compris le Parti Mauricien et le Comité d'Action Musulman. Ainsi le système ministériel vit le jour en 1958, suivi du suffrage universel aux élections de 1959.»

Un autre exemple est cet extrait à la page 208 : «L'express voulait aussi bouleverser le marché de la presse écrite... S'affichait le besoin d'amener le peuple mauricien à considérer la chose économique comme étant la clef du renouveau du pays.»

Ces mots me rappellent mes conversations avec le Dr Philippe Forget, le fondateur de l'express, chez lui, à l'avenue Farquhar et, plus tard, à Orchard Centre, à Quatre-Bornes.. Après avoir été médecin et journaliste, il était devenu écrivain et peintre ! À ma question, «Quels sont les facteurs qui expliquent le succès de l'express ?», il me répondit : «Deux. Le rappel quotidien de l'équation Indépendance = Développement économique ; et l'innovation technologique avec le letterpress printing».

Lors du lancement de Des temps pour une vie au Caudan Arts Centre, le Dr Reuben Veerapen, cardiologue, a parlé de son grand-père, objet d'étude du livre, et de son père, l'auteur, ce qui rappelle que le livre est un lien entre plusieurs générations !

«Des temps pour une vie : Une biographie de Varderajoo (Rajoo) Veerapen», Thulasingum Pillay (Renga) Veerapen, Regent Press Co. Ltd., 2025. Disponible à Rs 1 000 aux librairies Le Trèfle à Curepipe et Le Cygne à Rose-Hill.