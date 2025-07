Ile Maurice: La SHA lance un appel au soutien pour rejoindre le Congrès mondial de l'inclusion

La Southern Handicapped Association (SHA) fête cette année ses 40 ans d'engagement en faveur des personnes en situation de handicap intellectuel à Maurice. Et pour marquer cet anniversaire comme il se doit, l'association s'apprête à franchir une étape historique : dix autoreprésentants, dont deux en fauteuil roulant, accompagnés de quatre personnes de soutien, représenteront notre pays lors du 18e Congrès mondial de l'inclusion internationale, qui se tiendra du 13 au 16 septembre à Sharjah, aux Émirats arabes unis.

Placée sous le thème We Are Inclusion, cette rencontre internationale est la plus grande du genre. Elle réunit des personnes avec un handicap intellectuel, leurs familles, les organisations qui les accompagnent et les défenseurs de leurs droits. Au programme : échanges d'expériences, ateliers pratiques, forums interactifs et témoignages inspirants pour imaginer ensemble un monde où chaque voix compte.

Pour la SHA et ses bénéficiaires, ce congrès représente bien plus qu'un déplacement. «C'est une opportunité unique de participer activement à la construction d'une société réellement inclusive, d'apprendre, de partager et de revenir plus forts pour faire bouger les lignes à Maurice. Nos représentants y vivront une expérience transformatrice, au contact de plus de 850 participants venus de 115 pays, engagés sur des thèmes comme l'éducation inclusive, l'emploi, la capacité juridique, le climat ou encore le développement organisationnel», confie Poorasveensingh Bondy, Project Manager.

Une mission portée par 40 ans d'engagement

Créée en 1985 par Ramesh Bondy, la SHA est un véritable pilier du secteur du handicap dans le Sud de l'île. À travers ses actions d'éducation spécialisée, de formation professionnelle, de développement de l'autonomie et de plaidoyer, l'association milite sans relâche pour que chaque personne en situation de handicap intellectuel puisse s'épanouir pleinement dans la société.

Au coeur de cette mission, l'école spécialisée Lady Sushil Ramgoolam Special Educational Needs School, implantée à Riambel et à Plaine-Magnien, accueille plus de 125 enfants et jeunes. Grâce à un accompagnement individualisé, elle leur offre non seulement un cadre scolaire adapté, mais aussi un espace de développement personnel, d'expression et d'apprentissage de la vie en autonomie.

Aujourd'hui, la SHA lance un appel vibrant à la générosité du public et du secteur privé. Pour permettre à ces dix autoreprésentants de vivre cette aventure humaine et militante, il faut réunir Rs 350 000. Cette somme couvrira les billets d'avion, l'hébergement, les frais d'inscription et l'assistance logistique sur place. «Soutenir cette délégation, c'est investir dans le potentiel, la dignité et la voix de personnes trop souvent invisibilisées. C'est leur permettre de revenir enrichies, inspirées, et prêtes à faire rayonner l'inclusion à Maurice.»

Les dons peuvent être faits sur un compte bancaire :

SBM Bank (Mauritius) Ltd

Nom du compte : Southern Handicapped Association

Numéro de compte : 62020100011704