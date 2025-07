Le romancier mauricien Stéphane Luchmun a timidement dévoilé son dernier ouvrage, Les armées de Dieu, lors d'un soft launch orchestré par la maison d'édition Le Lys Bleu, le 27 juin. Ce roman historique captivant replonge le lecteur dans la Jérusalem tumultueuse des années 132 à 135 après J.-C., une période cruciale marquée par la révolte de Bar Kochba, dernier prince des Juifs, face à l'Empire romain.

Ce récit ambitieux mêle habilement histoire, amour, passion, guerre et quête de rédemption. À travers les yeux de trois figures majeures - Shimon Bar Kochba, Quintus Lollius Urbicus, légat romain, et Esaïm, sage nazoréen - Stéphane Luchmun tisse une fresque épique où leurs rencontres transcendent les clivages ethniques et religieux. Ces personnages incarnent des visions opposées mais complémentaires, portées par une même passion pour une terre, une foi, un destin commun.

L'auteur, originaire de l'île Maurice, à l'aube de ses 50 ans, a consacré plusieurs années à explorer l'univers complexe des textes bibliques et à décoder leurs symboles. Son parcours, mêlant expériences dans les ressources humaines et passion profonde pour l'histoire, lui permet d'aborder ce sujet avec une sensibilité particulière. Il revendique une foi personnelle, se comparant à un alchimiste cherchant à révéler la vérité derrière les voiles de la religion et de l'histoire.

Le roman est disponible en ligne, sur toutes les plateformes de vente, ainsi qu'en librairie, notamment au Livre Libre et chez Cultura. Son prix de 20,70 € pour 260 pages en fait une lecture accessible à tous les amateurs d'histoire et de spiritualité. La couverture, ornée des symboles de l'aigle romain, du poisson Ichthus et de l'étoile de David, reflète visuellement la richesse du contenu.

L'extrait choisi, tiré du chapitre 4, illustre parfaitement l'atmosphère du livre : une rencontre émouvante entre deux hommes, pleins d'espoir et de foi, incarnant l'affrontement entre destin et conviction.

Ce roman s'inscrit dans une réflexion plus large sur la religion, la guerre et la foi à travers les âges. Stéphane Luchmun confie : «Mon objectif n'est pas de blesser, mais d'amener le lecteur à réfléchir, à ressentir, à aimer ou détester, mais surtout à trouver une clé pour illuminer sa propre vie.»

En somme, Les armées de Dieu est une oeuvre qui, tout en étant profondément ancrée dans l'histoire, invite à une introspection spirituelle, révélant que, malgré les siècles, la foi et le combat pour la vérité demeurent universels.