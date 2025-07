Cote d'Ivoire: Yakassé-Feyassé - Du matériel d'assainissement remis aux jeunes et femmes de Sankadiokro et Ebouassué

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet THIMO du CD2-3, une cérémonie de remise de matériel d'assainissement s'est tenue le mercredi 9 juillet 2025 dans deux localités de la sous-préfecture de Yakassé-Feyassé, département d'Abengourou.

Les populations de Sankadiokro et d'Ebouassué ont ainsi reçu divers équipements, notamment des brouettes, râteaux, pelles, bottes et gants, destinés à faciliter les travaux d'assainissement de leurs villages. La cérémonie s'est déroulée en présence de Wouadja Essay, président du Conseil régional de l'Indénié-Djuablin, et de Bamba Chao, sous-préfète de Yakassé-Feyassé.

Melin Ettien, coordonnateur du projet THIMO du CD2-3, a expliqué que ce projet constitue la troisième phase du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), financé par l'Agence Française de Développement. Doté d'un budget de 1,5 milliard de FCFA, il vise à employer 450 jeunes répartis dans 18 localités de la région, soit 25 jeunes par localité, avec pour principale mission l'assainissement des villages concernés.

Il a précisé que le projet, d'une durée de 24 mois, s'achèvera en décembre 2026 et comprend trois composantes : les activités génératrices de revenus, les Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC) et les Travaux à Haute Intensité de Main-d'OEuvre (THIMO).

De son côté, Wouadja Essay a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, Alassane Ouattara, pour cette initiative qui offre des opportunités d'emploi aux jeunes tout en contribuant à la salubrité des localités bénéficiaires. Il a insisté sur l'importance de maintenir un environnement sain afin de prévenir les maladies et a exhorté les bénéficiaires à s'impliquer activement dans la réussite du projet.

Pour sa part, Bamba Chao, sous-préfète de Yakassé-Feyassé, a encouragé les jeunes et les femmes à s'investir pleinement afin d'assurer la pérennité du projet, soulignant que le développement durable de leurs localités dépend de leur engagement.

Avec cette remise de matériel, le projet THIMO du CD2-3 marque une étape importante dans la lutte pour un environnement sain et la promotion de l'emploi des jeunes dans l'Indénié-Djuablin.