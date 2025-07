Cameroun: Ekounou CFTA - La fondation activa offre un point d'eau potable aux populations

Dans une atmosphère marquée par la ferveur communautaire et l'engagement social, la Fondation ACTIVA a inauguré ce jeudi un nouveau point d'eau potable à Ekounou CFTA, en plein coeur de la paroisse Saint Benoît. Il s'agit de la huitième infrastructure réalisée dans le cadre du programme sociétal « Plus qu'un verre d'eau », lancé en 2024 pour lutter contre les maladies hydriques et améliorer l'accès à l'eau dans les zones défavorisées.

La cérémonie, riche en symboles et en solennité, s'est tenue en présence de Mgr Jean Mbarga, Archevêque Métropolitain de Yaoundé, du Père Antoine Evouna, curé de la paroisse, de Dr Marie-Pierre Ngoulla Lowe, Présidente de la Fondation ACTIVA, ainsi que des autorités administratives locales, notamment Gabriel Bihina Effila, Maire de Yaoundé IV, et Elvis Akondi Mbahangwen, Sous-préfet de l'arrondissement.

Un projet pour soulager et protéger

Dans une zone urbaine où l'accès à l'eau potable reste un défi quotidien, ce point d'eau constitue une avancée majeure pour les populations locales. Le forage permettra non seulement de réduire les risques sanitaires liés à la consommation d'eau insalubre, mais aussi de soulager la charge des femmes et enfants, souvent contraints de parcourir de longues distances pour s'approvisionner. La gestion de l'ouvrage est confiée à un comité local mis en place par les habitants, garantissant ainsi propriété communautaire et durabilité.

Une mobilisation citoyenne exemplaire

À la veille de l'inauguration, la dynamique communautaire était déjà à l'oeuvre. Une matinée d'hygiène citoyenne a mobilisé dès 6h30 les habitants du quartier, rejoints par des bénévoles et des employés de la Fondation ACTIVA. Ensemble, ils ont participé à des opérations de désherbage, de collecte d'ordures et de nettoyage général, preuve d'un véritable esprit de solidarité locale autour de ce projet.

Une fondation engagée sur plusieurs fronts

Créée en 2014, la Fondation ACTIVA inscrit son action dans cinq axes majeurs : santé, éducation, environnement, culture et développement durable. Elle totalise à ce jour plus de 30 projets réalisés dans les pays d'implantation du Groupe ACTIVA, dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Ghana, le Libéria, la RDC et la Sierra Léone. Parmi ses initiatives phares figurent :

Des campagnes de santé gratuites ;

Le dépistage du cancer du sein ;

L'équipement d'établissements médicaux ;

Et la construction de points d'eau potable, à l'image de celui d'Ekounou.

Une cérémonie pleine de sens

La cérémonie s'est déroulée selon un protocole simple mais chargé de symboles : allocutions, coupure du ruban, bénédiction du point d'eau par Mgr Jean Mbarga et première utilisation publique de l'ouvrage. Autant de moments qui ont souligné l'importance vitale de l'eau et l'engagement de la Fondation ACTIVA en faveur des besoins essentiels des populations.

Un modèle de développement humain durable

Par cette action concrète, la Fondation ACTIVA poursuit sa mission sociétale au Cameroun et confirme sa volonté d'inscrire ses interventions dans une démarche de proximité, de partenariat local et de résultats durables. Une approche qui illustre parfaitement la vision panafricaine de progrès humain défendue par le Groupe ACTIVA.