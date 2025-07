Ils étaient cinq à faire le déplacement de Washington, le 9 juillet dernier, à l'invitation du président américain, Donald Trump, pour un mini-sommet aussi inédit qu'il traduit un changement de paradigme dans la politique américaine envers l'Afrique. Un continent longtemps marginalisé par le locataire de la Maison Blanche, qui s'est finalement rendu compte qu'il est difficile de se passer des ressources minières d'un continent qu'il qualifiait jadis de « pays de merde ». D'où ce revirement spectaculaire à travers cette invitation à ces chefs d'Etats africains triés sur le volet pour la richesse de leurs pays respectifs en minerais rares que convoite l'ogre américain.

La rencontre des cinq dirigeants africains avec l'iconoclaste président américain laissera des traces

Eux, ce sont les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye, libérien Joseph Boakai, bissau-guinéen Umaru Cissoco Embalo, gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, et mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Mais au-delà de la polémique autour de leur séjour qui a été vécu comme une véritable humiliation, en raison du traitement qui a été le leur au Bureau ovale, cette visite censée rehausser leur prestige, n'est pas loin de produire l'effet contraire pour certains de ces chefs d'Etats africains qui ont maille à partir avec leur opinion nationale, depuis leur retour au pays.

Et les fruits amers de cette visite se récoltent aussi bien au Gabon où la casquette du maître de Libreville arborant le slogan de campagne de Donald Trump, fait jaser, qu'en Mauritanie où la prestation du chef de l'Etat devant son homologue américain, est jugée décevante par ses compatriotes. De même, la taquinerie du président sénégalais, visant à flatter l'ego sportif de Donald Trump connu pour sa passion pour le golf, en l'invitant à investir dans ce sport au pays de la Teranga, est diversement appréciée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la rencontre de ces cinq dirigeants africains avec l'iconoclaste président américain laissera des traces, au-delà des accords bilatéraux qui ont pu être signés avec Washington.

Et s'il ne fait pas de doute que le locataire de la Maison Blanche mise sur les ressources et autres minerais rares du continent noir, derrière cette invitation ciblée, se cachent aussi des calculs géopolitiques visant à réduire l'influence grandissante de la Chine et de la Russie sur le continent noir. Et pour en revenir aux chefs d'Etat africains, on se demande si cette rencontre aux allures de test en mondovision avec le milliardaire président, n'est pas finalement un examen raté. En tout cas, de ce qu'on a pu voir et même entendre de l'entretien, il n'y a pas de quoi pavoiser pour ces dirigeants africains qui donnaient l'impression d'être tellement impressionnés par leur interlocuteur que certains ont paru en perdre leur vocabulaire. C'est à se demander s'ils étaient préparés à une telle rencontre avec un Donald Trump décidé à casser les codes des usages diplomatiques.

Il faut espérer que ces dirigeants africains sauront éviter les pièges d'une coopération déséquilibrée

Mettant parfois ses hôtes dans des situations fort embarrassantes, quand il ne va pas directement au clash comme ce fut le cas avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. C'est dire si ces rencontres fortement médiatisées à la Maison Blanche, ressemblent de plus en plus à des pièges tendus par Donald Trump. Toujours est-il que pour ces dirigeants africains, c'était un privilège d'être reçus par le président de la nation la plus puissante au monde.

Mais de là à rentrer dans leurs petits souliers comme certains tendaient à le faire, il y a un comportement qui ne passe pas aux yeux de certains de leurs compatriotes. Autant dire que devant le président américain connu pour ses frasques et ses sautes d'humeur, ces dirigeants africains n'ont pas assuré. Et l'on comprend d'autant plus la frustration de leurs compatriotes respectifs, que l'on avait parfois la désagréable impression d'être en présence d'élèves s'expliquant maladroitement devant un maître qu'il fallait soigneusement éviter d'effaroucher.

Comme si Donald Trump les avait convoqués pour venir parler de leur potentiel et des richesses qu'il peut exploiter dans leurs pays respectifs. En attendant de voir les accords qui sortiront de cette visite, il faut espérer que ces dirigeants africains sauront éviter les pièges d'une coopération déséquilibrée avec un Donald Trump qui ne revient pas vers l'Afrique par altruisme, mais par pur calcul politique guidé par des intérêts économiques et géostratégiques.