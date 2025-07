Congo-Kinshasa: Plus de 2,9 millions de personnes visées par une nouvelle campagne contre le choléra au Maniema

Plus de 2,9 millions de personnes, soit 96 % de la population âgée d'un an et plus de la province du Maniema, sont visées par une nouvelle campagne de vaccination contre l'épidémie de choléra, débutée dimanche 13 juillet, à Kindu.

Dr Faustin Bekonda, chef de Division provinciale de la santé, explique que 14 zones de santé ont été particulièrement touchées : Kindu, Kailo, Alunguli et Punia.

Devant la presse, il s'est montré optimiste :

« De la première à la 26e semaine épidémiologique, nous avons enregistré beaucoup de cas. Mais avec cette campagne, nous espérons une forte baisse ».

Pour Dr Jean-Pierre Okandjo, la riposte doit être multisectorielle :

« Il faut l'accès à l'eau potable, promouvoir l'hygiène, et compléter avec la vaccination réactive. Avec une coordination bien structurée, les résultats seront au rendez-vous».

La stratégie retenue est le porte-à-porte, pour atteindre même les zones les plus reculées. Les autorités provinciales appellent la population à adhérer massivement afin de stopper la propagation de cette maladie évitable.

Le coup d'envoi de cette activité vaccinale a été donné au marché central de Kindu, où de nombreux habitants se sont présentés pour recevoir leur dose unique de vaccin.

« Vraiment, j'ai bien pris ça, tout est bien passé. Moi comme habitant du Maniema, je suis content de prendre ces gouttes pour me protéger contre le choléra », a confié un bénéficiaire.

Avec un taux de létalité estimé à 3,5 %, le choléra représente une urgence de santé publique.

D'où l'implication des partenaires techniques et financiers, à travers un appel à la collaboration entre tous les acteurs.

Une autre campagne de vaccination contre la poliomyélite avait été officiellement lancée mercredi 25 juin dernier dans cette province. Cette opération de trois jours ciblait plus de 800 000 enfants âgés de 0 à 14 ans révolus répartis dans six zones de santé : Alunguli, Kailo, Kindu, Lubutu, Ferekeni et Obokote.