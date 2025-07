Tunisie: Lancement imminent du passeport et de la carte d'identité biométriques au pays

Le ministre de l'Intérieur Khaled Nouri a annoncé, ce lundi 14 juillet 2025, lors d'une séance plénière du Conseil national des régions et des districts, un ensemble de projets stratégiques visant à moderniser les services de son département, améliorer la qualité des prestations administratives et renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure.

Le ministre a précisé que plus de 570 projets de construction et de réhabilitation de locaux sont actuellement en cours dans les différentes régions du pays. Ces projets concernent les postes de police, les brigades de la garde nationale et les unités de la protection civile, dans le but de doter ces services d'infrastructures mieux adaptées aux exigences de proximité et d'efficacité.

Dans le cadre de l'amélioration des services aux citoyens et de l'exploitation des technologies numériques, le ministère oeuvre à la dématérialisation progressive des démarches administratives. Les demandes de l'extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) sont désormais numérisées dans les postes de sécurité, avec une suppression progressive des formulaires papier. Une nouvelle fonctionnalité permet également aux citoyens de recevoir des notifications par SMS les informant de la disponibilité de leur carte d'identité nationale ou de leur bulletin n°3.

Toujours dans cette optique de modernisation, le ministre a révélé que son département travaille au développement d'un passeport biométrique conforme aux normes internationales, notamment celles de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Une nouvelle carte nationale d'identité biométrique est également en cours d'élaboration, avec des dispositifs de sécurité renforcés afin de prévenir les risques de falsification et de contrefaçon. En parallèle, la carte d'embarquement a été supprimée dans tous les aéroports et au port de La Goulette, remplacée par un système numérique intégré au poste frontalier.

Le ministère de l'Intérieur met également l'accent sur le déploiement de caméras de surveillance interurbaines pour renforcer le suivi des événements en temps réel et faciliter la prise de décision rapide sur le terrain. Cette stratégie s'inscrit dans un processus plus large d'intégration des technologies modernes dans les dispositifs de sécurité publique.

Concernant les moyens logistiques, un programme exceptionnel a été adopté pour renforcer les unités de sécurité régionales souvent confrontées à un déficit de moyens de transport. Plus de 130 véhicules ont été distribués dans les différentes régions, en complément du programme de dotation habituel, afin de permettre aux équipes d'intervention de mieux accomplir leurs missions dans des délais réduits.

Sur le plan de la sécurité routière, Khaled Nouri a indiqué que la stratégie nationale multisectorielle pour la période 2025-2034 vise à réduire de moitié le nombre de morts et de blessés graves sur les routes. Cette stratégie se décline en trois phases : à court terme, une baisse de 10 % est visée sur trois ans, suivie d'un objectif de réduction de 25 % à moyen terme sur cinq ans, avant d'atteindre une diminution de plus de 50 % des accidents mortels à l'horizon 2034. La réalisation de ces objectifs repose sur la révision du cadre législatif, le renforcement des campagnes de prévention, l'extension des radars automatiques et la numérisation des systèmes d'information. Le ministère a déjà entamé la mise en place d'un système numérique de constatation des accidents et d'analyse de données pour identifier les zones les plus accidentogènes.

Dans le domaine de la protection civile, le ministre a souligné que les efforts se poursuivent pour développer un système intégré capable de faire face aux risques accrus liés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles. Ce dispositif comprend le renforcement des infrastructures de secours et la création de nouvelles unités. Trois équipes de la protection civile ont été récemment mises en place. Les travaux sont en cours pour achever quatre nouvelles brigades, réaménager quatre autres et programmer la création de trois unités supplémentaires.

Le ministère prévoit aussi l'ouverture d'une école spécialisée dans les incendies de forêt et le volontariat à Nebeur, dans le gouvernorat du Kef, ainsi que d'un centre de formation en recherche et sauvetage en zone urbaine à Zriba, dans le gouvernorat de Zaghouan. Khaled Nouri a réaffirmé la volonté de son département de poursuivre l'implantation des associations de volontariat dans les régions et d'augmenter le nombre de volontaires actifs au sein de la protection civile.