Afrique Centrale: Conférence régionale sur la criminalité environnementale et les conflits homme-faune

Le ministre des Eaux et Forêts chargé du Conflit Homme-Faune, Maurice Ntossui Allogo et la ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie Bleue Laurence Ndong ont assisté à l'ouverture officielle de la conférence régionale sur la criminalité environnementale et les conflits homme-faune, ce jeudi 10 juillet 2025, au Radisson Blu à Libreville.

Cet événement majeur, qui se tient sur 2 jours - les 10 et 11 juillet 2025, a été organisé par le Gabon et la France (co-facilitatrices du PFBC), en collaboration avec la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) et la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).

La conférence réunit plusieurs acteurs clés d'Afrique Centrale, des experts et des partenaires internationaux.

Il faut savoir que la criminalité environnementale est la 4ème activité illégale la plus lucrative ; elle génère plus de 258 milliards de dollars USD par an mondialement.

Cette conférence est cruciale pour l'avenir de notre patrimoine naturel et la coexistence harmonieuse car les gouvernements attendent des solutions concrètes, des plans d'action précis et des mécanismes de suivi efficaces.