Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 juillet 2025

revue de presse

Guinée équatoriale : Le pays et la France devant la CIJ concernant un hôtel particulier parisien

La France et la Guinée-Équatoriale vont s’affronter ce mardi devant la plus haute juridiction de l’ONU, un nouveau chapitre dans une longue bataille juridique concernant un luxueux hôtel particulier parisien confisqué par les autorités françaises.

Ce pays d’Afrique Centrale a demandé à la Cour internationale de Justice (CIJ) de rendre des ordonnances d’urgence contre la France concernant l’immeuble, saisi après la condamnation par la justice française du vice-président équatoguinéen Teodoro Nguema Obiang Mangue pour corruption. ( Source : La Croix )

Kenya : Suppression de visas pour les Africains, sauf la Libye et la Somalie

Le Kenya supprime officiellement l'obligation de visa pour tous les pays d'Afrique et la plupart des pays des Caraïbes. Les citoyens de ces régions n’auront plus à faire de demande d’autorisations de voyage électroniques, à remplir des formulaires ou à payer des frais de visas. Un privilège qui s’étend aux ressortissants de tous les pays du continent africains sauf deux, la Libye et le Somali qui présentent des risques pour la sécurité, selon le gouvernement. ( Source : Financial Afrik )

Sénégal : Baccalauréat général - Un niveau qui interroge

Au Sénégal, l'office du bac a présenté les résultats du premier tour du baccalauréat général, avec un taux de réussite qui contraste avec ceux des années précédentes.

Selon le document rendu public le 8 juillet, sur 160 154 candidats inscrits, 156 050 étaient présents aux épreuves. À cet effet, 32 961 sont admis dès le premier tour, soit 21,12 % de réussite.

Il est important de signaler qu'environ 74 000 candidats ont été recalés sans possibilité de recours. Ces chiffres sont alarmants et les résultats sont catastrophiques, laissant les enseignants dans une certaine confusion. En outre, il est essentiel de noter que le niveau des élèves, notamment dans les séries L et L’, a considérablement chuté, entraînant un net recul. (Source allAfrica)

Afrique : Alerte sur les risques d’une déclaration de l'ONU concernant les acides gras trans

Plus de 115 experts en agroalimentaire, conseillers gouvernementaux et chefs d’entreprise appellent à exclure les aliments d’origine animale d’une future déclaration des Nations Unies visant à éliminer les acides gras trans de l’alimentation mondiale.

Dans une lettre ouverte coordonnée par l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) basé à Nairobi et soutenue par le Bureau interafricain des ressources animales de l’Union africaine (UA-BIRA), les signataires d’Afrique, d’Europe et des Amériques estiment que ce projet de déclaration risque de priver involontairement les populations les plus pauvres des bienfaits nutritionnels du lait et de la viande. (Source apanews)

Rwanda : Ouverture à Kigali de la 13ᵉ conférence sur la science du VIH de l’IAS

Le Rwanda accueille, du dimanche 13 juillet au jeudi 17 juillet, à Kigali, la 13ᵉ conférence sur la science du VIH de l’IAS (International AIDS Society), plateforme scientifique et communautaire de référence contre le VIH. L’événement rassemble près de 4 000 délégués parmi les plus grands acteurs du combat contre le VIH pour débattre des dernières évolutions du secteur. Lors de cette conférence de l’IAS, il sera aussi question du manque de financement qui inquiète, d’ores et déjà, le secteur de la recherche. ( Source : RFI )

Libye : Plus de 100 migrants libérés par un gang près de Bengazi

Au moins 100 migrants dont cinq femmes ont été libérés par un gang qui les retenait à Ajdabiya, à environ 160 kilomètres de Bengazi dans l’est de la Libye.

Ces migrants étaient soumis à de demande de rançon de la part de leurs ravisseurs qui les torturaient. Les autorités de la région affirment avoir arrêté cinq trafiquants présumés originaires de Libye, du Soudan et d’Egypte. (Source Africanews)

Bénin : Le journaliste Hugues Sossoukpè placé sous mandat de dépôt après son audition

Le journaliste et web activiste béninois Hugues Comlan Sossoukpè a été officiellement placé sous mandat de dépôt ce lundi 14 juillet 2025 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Sa détention est intervenue à l’issue de son audition devant la commission des libertés et de la détention, puis devant la commission d’instruction.

Arrêté en Côte d’Ivoire et transféré au Bénin, Sossoukpè est poursuivi pour des faits d’incitation à la haine, d’harcèlement par voie électronique, apologie du terrorisme… (Source beninwebtv)

Gabon : Bataille de succession au sein du Parti démocratique gabonais

Au Gabon, il y a du rififi au sein du Parti démocratique gabonais, l'ancien parti unique créé par Omar Bongo. Alors que sa succession à la tête du parti semblait être réglée à l’issue du congrès du 30 janvier dernier, Ali Bongo, avant de quitter le pays pour son exil, avait signé une note le 14 mai désignant Ali Akbar Onanga Y’Obegue comme secrétaire général du parti. La note révélée ce week-end confirme la scission du parti en deux : un premier bloc dirigé par Blaise Louembé, plutôt proche des idées d'Omar Bongo, président fondateur du parti. Et un second, désormais dirigé par Ali Akbar Onanga Y’Obégué, un proche d’Ali Bongo. Source : ( GabonMediaTime )

Congo-Kinshasa : Le gouvernement lance une réforme ambitieuse des retraites

Le nombre d’agents éligibles à la retraite s’élève désormais à 314 000, tous régimes confondus. Pour y faire face, un plan décennal de gestion des retraites a été présenté. Il repose sur un double mécanisme, un financement budgétaire classique à hauteur de 20 milliards de Francs congolais par mois, complété, à partir de 2026, par un dispositif innovant impliquant les banques payeuses, sans alourdir la dette publique.

Source : ( Afriques Infos )

Niger : Une météorite martienne exceptionnelle vendue aux enchères aux USA

Un squelette de dinosaure cératosaure juvénile de plus de 2 mètres de haut et de près de 3 mètres de long. Il a été découvert en 1996, près de Laramine, aux États-Unis. Selon les experts, le squelette date de la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Il sera vendu aux enchères mercredi à New York. Son prix : entre 4 et 6 millions de dollars. ( Source : NetAfrique )