Alors que les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2024 se profilent, quatre sélections ont tiré leur révérence : la RD Congo, la Tunisie, la Tanzanie et le Botswana. Si leur aventure s'achève prématurément, chacune d'elles a marqué la compétition par ses performances, ses émotions et des moments qui resteront gravés dans les mémoires.

La remontada du Botswana

Ce lundi 14 juillet, aux alentours de 22h30, l'ambiance devait être bien morose au camp de base des Mares à Casablanca. En suspens dans la course aux quarts de finale, le Botswana a vu ses espoirs s'éteindre. La dernière place qualificative est finalement revenue au Ghana, large vainqueur de la Tanzanie (4-1), qui s'est emparé du précieux billet. Une immense déception, d'autant plus cruelle au regard de la prestation livrée par les Mares face à la Tunisie, la veille.

Malmenées et menées 1-0 à la pause, les Botswanaises ont trouvé les ressources pour renverser la situation et s'imposer 2-1, grâce à un mental d'acier et une solidarité exemplaire. Malgré cette élimination, elles quittent le tournoi la tête haute, fières de leur combat et déjà tournées vers les défis à venir.

La frappe de Flavine Mawete

Le contexte ? Hostile. Devant elle, une marée rouge et verte : 21 000 supporters marocains debout, hurlant à l'unisson dans les tribunes du Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Ça pousse, ça chante, ça siffle, ça vibre. À cet instant, le bruit est un mur. La tension, une enclume.

Et pourtant, Flavine Mawete ne tremble pas. Elle s'avance, ajuste son pied gauche, ferme l'angle, et frappe. Une frappe sèche, pure, libératrice. Le ballon file, transperce l'atmosphère et fait taire, l'espace d'un instant, l'enceinte tout entière. Égalisation de la RD Congo. Silence brutal d'un stade figé.

Dans ce moment suspendu, c'est tout un peuple qu'elle ramène dans le match. Plus qu'un but, un acte de foi. À 25 ans, l'ailière congolaise vient de s'offrir une place dans la mémoire du tournoi.

La Tanzanie tient tête au champion en titre

Elles sont passées proches du premier grand frisson de cette CAN Féminine 2024. Les Twiga Stars ont tenu tête à l'Afrique du Sud jusqu'à la 70e minute, avant l'égalisation rageuse de Bambanani Mbane (1-1).

Avant cela, les Tanzaniennes avaient frappé les premières, par Opa Clement (24e). Une avance méritée, bâtie sur une discipline tactique sans faille, un bloc compact et l'inspiration de Diana Msewa, omniprésente dans la récupération et la relance.

Longtemps, les championnes d'Afrique ont buté sur la solidité tanzanienne, manquant de justesse dans les derniers mètres. Il a fallu un corner mal renvoyé et une frappe tendue de Mbane pour enfin faire sauter le verrou.

Un point arraché dans la douleur pour l'Afrique du Sud. Un nul qui vaut presque une victoire pour la Tanzanie.

Les fans tunisiens

1 710 kilomètres : c'est la distance qui sépare Tunis de Casablanca. Une distance presque symbolique, tant les Aigles de Carthage Dames ont eu l'impression d'évoluer à domicile.

Dans les tribunes du stade Père Jégo, les chants en arabe, les drapeaux rouges et blancs, les klaxons et les slogans ont résonné comme dans les rues du centre-ville de la capitale tunisienne. Le 12e élément n'a jamais été aussi présent, hurlant à chaque récupération, poussant sur chaque offensive, soufflant presque sur les ballons pour les faire avancer.

« On a senti leur force dès l'échauffement. Ça nous a donné une énergie folle », confiait la capitaine Chaima Abbassi après le match contre le Botswana.