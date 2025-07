Cameroun: Les interrogations qui entourent la candidature à la présidentielle de Paul Biya

Le président camerounais Paul Biya a annoncé sur son compte X être candidat à sa propre succession à la présidentielle du 12 octobre 2025. Depuis, les réactions s'enchaînent sur la pertinence de cette candidature au regard du grand âge, 92 ans, de celui qui dirige le Cameroun depuis 43 ans. Des débats, mais des interrogations aussi au sujet de ce que pourrait être la campagne de Paul Biya.

La première question est celle de savoir quand est-ce que le président candidat fera sa nouvelle apparition publique ? Depuis le 20 mai 2025, jour de la fête nationale où il a présidé les articulations liées aux festivités, Paul Biya n'est plus apparu à ses compatriotes. Et sa dernière prise de parole publique remonte à un peu plus loin, c'était le 10 février, à la veille de la célébration de la fête de la jeunesse. Une absence physique que le président a tenté de combler par des tweets quotidiens en partageant ses réflexions avec ses concitoyens.

Si, comme en 2018, il a cette année encore fait le choix de déclarer sa candidature via les réseaux sociaux, une prise de parole de sa part est-elle possible dans les prochains jours ? Rien ne laisse supposer une telle hypothèse. Même si le secrétaire national à la communication du RDPC, le ministre Jacques Fame Ndongo a récemment indiqué sur cette question sur l'antenne de RFI que « tout est possible ».

En 2018, lors de la campagne pour l'élection présidentielle, Paul Biya n'avait animé personnellement qu'un seul meeting. C'était à Maroua, dans l'extrême nord du pays. Qu'en sera-t-il pour 2025 ? Aucun agenda officiel n'est pour l'heure annoncé, mais le candidat du RDPC pourrait, selon quelques indiscrétions, pourrait faire au moins deux étapes. La première dans l'une des trois régions septentrionales ou le pouvoir a récemment perdu des alliés et une deuxième éventuellement dans l'une des deux régions anglophones en crise. Un long train d'hypothèses à quelques mois d'une élection présidentielle qui traîne son lot d'incertitudes.