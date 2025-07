Afrique: L'Algérie accueille les Jeux scolaires africains du 26 juillet au 5 août 2025

L'Algérie accueillera la première édition des Jeux scolaires africains (JSA), du 26 juillet au 5 août 2025, dans les villes de Constantine, Annaba, Sétif et Skikda, avec la participation de 3.018 jeunes athlètes et encadreurs venus de 51 pays africains, a indiqué, lundi un communiqué de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA).

Placés sous le haut patronage du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, ces Jeux constituent une initiative conjointe de l'ACNOA et de la Fédération internationale du sport scolaire (ISF), dans le sillage d'une convention signée lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Selon les organisateurs, cette première édition se veut un levier pour la promotion du sport scolaire en Afrique et une plateforme d'échange entre jeunes du continent. Ces Jeux sont l'aboutissement d'un "rêve collectif" et incarnent une "vision ambitieuse: celle d'offrir à la jeunesse africaine une plateforme d'excellence sportive et d'échanges culturels inédite", a indiqué le président de l'ACNOA, Mustapha Berraf, assurantque cet événement "est un tremplin pour les champions de demain".

La mobilisation continentale massive pour développer les talents et construire l'avenir, "reflète la confiance accordée par les Comités nationaux olympiques africains en l'organisation algérienne et témoigne de l'importance stratégique accordée au développement du sport scolaire sur le continent", a souligné dans le communiqué, le premier responsable de l'ACNOA, ajoutant que le choix de l'Algérie comme pays hôte repose sur son expérience en matière d'organisation sportive et sur ses infrastructures modernes.

Le logo officiel des JSA, récemment dévoilé, symbolise cette ambition en mettant en avant le rôle de toute une génération de jeunes africains, comme "talents d'aujourd'hui, leaders de demain".

Le ministre des Sports, Walid Sadi, membre du comité exécutif de la CAF, pilote les préparatifs en coordination avec les autorités locales et les fédérations sportives nationales.

Outre la compétition, les Jeux visent à laisser un héritage durable: renforcement des infrastructures sportives scolaires, stimulation de l'investissement dans l'éducation physique, et création de réseaux de coopération entre les pays africains, ajoute-t-on.

L'ACNOA a exprimé sa reconnaissance envers l'ensemble des Comités nationaux olympiques du continent pour leur engagement, ainsi qu'au président de la République pour son soutien à l'organisation de ces jeux.

Forte de son expérience en matière d'organisation d'événements sportifs majeurs et de ses infrastructures modernes, l'Algérie choisie comme pays hôte de cette première édition des JSA-2025, offre un cadre idéal pour accueillir cette compétition d'envergure.

Le haut patronage accordé par le président de la République "témoigne de l'importance accordée par les plus hautes autorités du pays à cet événement exceptionnel. Il constitue aussi un gage de réussite pour l'organisation, souligne l'engagement de l'Algérie envers le développement du sport en Afrique et illustre la volonté du pays de jouer un rôle moteur dans la promotion des valeurs olympiques et sportives dans le continent", a souligné l'instance continentale.

Cette édition devrait marquer le lancement d'une tradition appelée à s'inscrire dans la durée, avec l'ambition de faire des JSA un rendez-vous régulier de l'agenda sportif continental.

Au-delà de l'aspect compétitif, ces premiers Jeux ambitionnent de créer un héritage durable qui va bénéficier à l'ensemble du mouvement sportif africain. Les jeunes athlètes qui participent à cette édition inaugurale deviendront les ambassadeurs naturels de cette nouvelle tradition sportive dans leurs pays respectifs.

L'événement est également un catalyseur pour le développement des infrastructures sportives scolaires à travers le continent et encourage les gouvernements et les institutions à investir davantage dans l'éducation physique et sportive de leur jeunesse.