ALGER — Le Directeur de la Protection et de la Promotion de la famille au ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, M. Mohammed Meddal a indiqué que les préparatifs sont en cours pour la mise en place des commissions de wilaya, chargées d'étudier les demandes pour bénéficier du programme de la famille productive, et dont le décret exécutif sera publié "prochainement".

Dans une déclaration à l'APS, M. Meddal a précisé qu'il sera procédé à la mise en place de ces commissions de wilaya "dès la publication du décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'accès au programme de la famille productive".

Les commissions seront présidées par les directeurs de l'action sociale, et regrouperont des représentants des secteurs concernés au niveau local.

Des campagnes de sensibilisation seront organisées parallèlement au niveau des wilayas, en vue de faire connaitre le programme de la famille productive et expliquer les dispositions nécessaires pour bénéficier de l'accompagnement et du soutien dans le cadre de ce programme.

Le programme de la famille productive vise à "renforcer et à développer les ressources économiques des familles et des femmes, notamment dans les zones éloignées", en "les accompagnant dans la création de micro-activités lucratives dans les domaines de l'artisanat et de l'agriculture", dans le but d'"associer les familles productives dans le processus de développement économique", a-t-il ajouté.

Le soutien accordé dans le cadre de ce programme est destiné à fournir le matériel et les équipements de base nécessaires à l'exercice de l'activité, sachant que cette aide "n'est pas un prêt, mais une subvention pour accompagner les familles sans revenus dans le lancement de leurs activités".

Afin de bénéficier de ce soutien, "il est exigé du demandeur d'avoir des compétences artisanales ou des qualifications professionnelles acquises ou résultant d'une formation, et de n'avoir aucun revenu", a indiqué le même responsable, ajoutant que l'enregistrement de la demande se fera via la plateforme numérique qui sera annoncée ultérieurement par le ministère, ou auprès de la Direction de l'action sociale et de la solidarité du lieu de résidence.

Dans ce cadre, "les cellules de proximité de solidarité à travers les wilayas mèneront des enquêtes sociales concernant le demandeur afin de vérifier sa situation sociale".

Entre autres mesures prévues par le décret exécutif susmentionné figurent "l'accompagnement des familles concernées dans l'opération de commercialisation de leurs produits au niveau des expositions, des hôtels et des chambres d'artisanat, ainsi que l'organisation de sessions de formation en coordination avec les secteurs concernés, en vue de renforcer leurs compétences", selon le même responsable.