Le Festival International de Musique Symphonique d'El Jem inaugure sa 38° édition avec éclat, accueillant l'Orchestra da Camera Fiorentina pour une soirée exceptionnelle, en présence de Son Excellence l'ambassadeur d'Italie. Ce rendez-vous prestigieux célèbre l'union entre patrimoine, excellence artistique et dialogue interculturel dans le cadre majestueux de l'amphithéâtre romain, joyau du patrimoine mondial.

L'Orchestra da Camera Fiorentina : ambassadeur de l'excellence italienne

Fondé en 1981 par le Maestro Giuseppe Lanzetta, l'Orchestra da Camera Fiorentina s'est imposé comme une référence incontournable de la scène musicale internationale.

Composé d'une quarantaine de musiciens virtuoses, l'ensemble s'est illustré sur les plus grandes scènes Mondiales, collaborant avec des solistes et chefs d'orchestre de renom, et recevant de nombreuses distinctions prestigieuses. Son engagement pour la diffusion de la musique classique, soutenu par de nombreuses institutions, permet d'ouvrir les portes de lieux patrimoniaux emblématiques à un large public.

Un programme prestigieux pour une soirée mémorable

Le concert d'ouverture a transporté le public dans un voyage musical à travers les chefs-d'oeuvre du cinéma italien et de l'opéra, sous la direction inspirée du Maestro Giuseppe Lanzetta.

La soirée a débuté avec les mélodies envoûtantes de La vita è bella de Nicola Piovani, suivies des compositions emblématiques d'Ennio Morricone, telles que You And Me, Il Triello, La Califfa, Cinéma Paradiso, Le Pianiste sur l'Océan (interprété par le pianiste Fernando Diaz) et la Western Suite. Deux hommages vibrants à Nino Rota, avec Le Parrain, Ballabili (tiré du Guépard) et à Federico Fellini, ont complété ce panorama cinématographique.

Le répertoire lyrique était tout aussi captivant, avec des extraits de Puccini: Recondita Armonia et Vissi d'arte de Tosca, interprétés par la soprano Evelyn Saavedra, ainsi que Che gelida manina et Mi chiamano Mimi (final de La Bohème), portés par Evelyn Saavedra et le ténor Antonio Salis. La soirée a culminé avec l'incontournable Nessun dorma de Turandot, sublimé par Antonio Salis, et s'est conclue par un bis festif incluant Funiculì Funiculà, O Sole Mio et My Way (Polanca), accompagnés par la trompette de Marcello Nesi.

Un concert placé sous le signe du partage

Le Maestro Giuseppe Lanzetta a créé une atmosphère chaleureuse et conviviale en s'adressant directement au public pour présenter les oeuvres, partager des anecdotes sur les compositeurs ou encore offrir des clés d'écoute.

De quoi rendre le concert accessible et enrichissant pour tous. Cette proximité a apporté plus d'émotion et d'enthousiasme à la soirée, faisant de cette ouverture un moment de véritable échange artistique et humain.

Un symbole fort de coopération culturelle

La présence de l'ambassadeur d'Italie à cette soirée d'ouverture témoigne de la vitalité des liens entre la Tunisie et l'Italie, ainsi que de leur engagement commun pour la musique et le dialogue interculturel. Le Festival d'El Jem s'affirme comme un carrefour artistique incontournable, offrant au public une expérience unique au coeur de l'amphithéâtre romain.

Le Festival International de Musique Symphonique d'El Jem invite mélomanes et curieux à rejoindre cette célébration de la musique, du patrimoine et de l'amitié entre les peuples.