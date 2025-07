Tunisie: Du Kef à Dubaï - Les jumelles Bissan et Belssan, ont rendez-vous avec le 'Défi de la lecture arabe !'

La région de Sakiet Sidi Youssef a annoncé avec fierté le succès des jumelles, Bissan et Belssan Kouka, qui ont été sélectionnées pour participer au Défi de la Lecture Arabe aux Émirats arabes unis pour la neuvième saison (2024-2025).

Cet accomplissement remarquable est le fruit d'efforts continus et d'une direction assidue de l'école primaire du 8 Février 1958, sous la supervision du directeur Mohamed Tahar Ben Yezza, avec un suivi rigoureux de l'encadrant du club, Mongi Nasaibi, et la coordination de Mme Alia Bousahaki, coordinatrice régionale du concours, ainsi que le soutien et la détermination des parents.

Bissan et Belssan sont un exemple vivant de persévérance et de dévouement dans le domaine de la lecture et de la connaissance. Elles ont su se distinguer et briller pour devenir les ambassadrices de leur communauté et de leur école dans ce grand concours arabe qui rassemble des champions de la lecture de différents pays.

Le personnel éducatif a exprimé son soutien aux jumelles pour davantage de succès et d'excellence dans leur parcours, leur souhaitant plein succès dans leur représentation nationale et internationale. Ils ont souligné l'importance d'une volonté de fer et d'un travail acharné pour réaliser ses rêves.