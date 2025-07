Tunisie: Rencontres de l'IF au festival d'Avignon - Une ouverture sur la Méditerranée

Avec une édition 2025 organisée en hommage à la langue arabe, cette présentation de l'événement est en phase avec la ligne directrice du festival.

« La saison Méditerranée », le grand événement artistique annoncé qui englobe la région méditerranéenne, était au coeur d'une discussion, programmée dans le cadre des rencontres de l'Institut français à la 79e édition du prestigieux festival d'Avignon. Julie Kretzschmar, commissaire général de l'événement, a pris la parole aux côtés d'Ali Chahrour, chorégraphe libanais engagé de renom.

C'est dans l'enceinte de la collection Lambert, en plein coeur de cette ville berceau du théâtre mondial, que se sont rassemblés les professionnels du théâtre et de l'événementiel artistique, régional et mondial autour de thématiques diverses et de préoccupations contemporaines. Tiago Rodrigues, directeur du festival d'Avignon, et Eva Nguyen Binh, présidente de l'Institut français depuis 2021, ont inauguré cette rencontre attendue avant de céder la parole à la commissaire invitée.

« La saison Méditerranée » est un événement d'envergure lancé en 2023. Sa prochaine édition, prévue en mai 2026, s'inscrit dans un cadre de coopérations culturelles solides en cours de consolidation avec l'ensemble de la région méditerranéenne, plus spécifiquement avec 5 pays, à savoir l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte et le Liban. L'initiative tient à entretenir un mouvement qui vise à valoriser la diaspora nord-africaine. L'objectif est de soutenir des oeuvres et projets émergents, la nouvelle vague d'artistes professionnels, porteurs de projets inédits en leur garantissant accompagnement, concrétisation et mobilité.

Avec une édition 2025 organisée en hommage à la langue arabe, cette présentation de la « saison Méditerranée » est en phase avec la ligne directrice du festival d'Avignon. Partir à l'affût de différents styles de narration, divers vécus, imaginaires et fournir de l'aide à l'écriture restent prioritaires.

« La saison Méditerranée » oeuvre à incarner d'une manière tangible plusieurs formes de coopération en visant à s'entourer de partenaires locaux solides qui nourrissent le travail artistique. Evoquer la mer méditerranée en tant que zone de vulnérabilité, face aux changements climatiques est aussi nécessaire. Julie Kretzschmar le souligne dans le cadre de son intervention et rappelle, par ailleurs : « Nous tenons à mettre en valeur les représentations alternatives qui conjuguent identités particulières et imaginaires prônées par une jeunesse de la diaspora, qui documente des récits de vie. A la façon dont cette diaspora les tisse et les élabore ».

La nouvelle création d'Ali Chahrour, « When I Saw the Sea », a été présentée en première française au Festival d'Avignon 2025, du 5 au 8 juillet à La FabricA.

Ce spectacle pluridisciplinaire mêle la danse, le chant et le théâtre pour raconter les récits de trois femmes -- Zena Moussa, Tenei Ahmad et Rania Jamal -- confrontées à la violence du système de la kafala au Liban, une forme d'esclavagisme moderne imposé aux travailleuses migrantes, notamment éthiopiennes et libanaises, exacerbée par les conflits armés. Nous y reviendrons !