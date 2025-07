Burkina Faso: Communication et journalisme - Le Collectif des jeunes communicants du Burkina célèbre un an d'engagement

Le Collectif des jeunes communicants du Burkina a célébré, samedi 5 juillet 2025, son premier anniversaire à Ouagadougou.

Le Collectif des jeunes communicants du Burkina (CJCB) est une jeune association qui s'est donné pour mission de renforcer les compétences des étudiants en communication et journalisme et faciliter leur insertion professionnelle. Les responsables ont célébré le premier anniversaire de leur association, samedi 05 juillet 2025, à Ouagadougou.

A l'occasion, ils ont organisé un panel sur le thème : « Communication et journalisme : des filières saturées ou viviers d'opportunités inexploitées ? ». Le thème a été abordé en deux communications. La première a été livrée par le communicant-formateur Boris Anicet Zonou. Il a mis l'accent sur la nécessité de se spécialiser dans un métier en perpétuelle mutation. Pour le conférencier, il ne suffit plus de savoir tout faire. « Il faut savoir où on excelle et se distinguer par sa spécialité », a- t-il expliqué.

La deuxième communication a été assurée par la directrice de publication du média Mousso News, Bassératou Kindo. Elle a soutenu que le journalisme offre encore de nombreuses possibilités pour peu que les acteurs se forment et innovent. « Le journalisme est

un vivier d'opportunités inexploitées. Apprenez à produire, à créer du contenu, à renforcer vos capacités. C'est un chemin vers l'estime de soi et l'ouverture au monde », a-t-elle assuré. En sus du panel, le CJCB a dressé un bilan positif de ses activités en un an d'existence. Le Président du CJCB, Gustave Konaté a indiqué que plusieurs initiatives ont été développées au profit de ses membres et sympathisants.

Une véritable plateforme d'opportunités

Il a expliqué que le collectif a organisé des formations en expression écrite, photographie,

création de contenus, stratégies de communication et « personal branding ». M. Konaté a relevé également la tenue d'une journée d'accueil et d'orientation pour les nouveaux étudiants en communication et d'activités communautaires pour favoriser la cohésion. Le président du CJCB a en outre laissé entendre qu'à ce jour, plus de 300 jeunes ont rejoint l'association. « Ce collectif est devenu un levier d'expression, d'apprentissage et d'opportunités. L'anniversaire n'est pas une fin, mais une étape pour bâtir une vision plus grande », a-t-il argué.

A cet effet, Gustave Konaté a invité certains membres restés dans l'ombre à s'engager activement. « Le CJCB n'est pas un groupe WhatsApp, c'est une véritable plateforme d'opportunités », a-t-il martelé. Créé officiellement le 22 juin 2024, le Collectif des jeunes communicants du Burkina (CJCB) est une association à but non lucratif qui vise à accompagner les étudiants et jeunes diplômés des filières de la communication, du journalisme et du marketing. Son objectif est de favoriser leur insertion professionnelle, renforcer leurs compétences et valoriser leur savoir-faire auprès des institutions, entreprises et médias.