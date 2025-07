Congo-Brazzaville: Santé communautaire - Près de 1000 personnes attendues pour les soins gratuits à Owando

La campagne gratuite des soins préventifs, curatifs et de réadaptation aura lieu du 23 juillet au 2 août, à l'hôpital général 31-juillet d'Owando, dans le département de la Cuvette. L'annoce a été faite par l'initiateur de la Dynamique Owando pluriel (DOP), le député Joël Abel Owassa, lors d'un déjeuner le 12 juillet à Brazzaville.

L'événement est dénommé « Opération coup de poing santé ». Il est organisé par la DOP en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population pour dépister et soigner gratuitement les patients d'Owando et des villages environnants, dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'hôpital général 31-juillet de cette ville, le premier dans la partie Nord du Congo, construit dans le cadre de la coopération sino-congolaise.

Pendant cette période, les malades subiront des interventions chirurgicales endoscopiques avec une rallonge, selon leur nombre. Des prestations seront données par le corps médical constitué de dix-huit spécialistes en provenance de la France, de Brazzaville, de Pointe-Noire et de bien d'autres centres hospitaliers du pays.

Le coordonnateur de la DOP, Joël Abel Owassa, a expliqué à cette occasion que la campagne de soins gratuits permettra aux jeunes médecins venus de Cuba d'assimiler leurs connaissances acquises. Il a rappelé aussi les différentes actions de cette Dynamique dans le domaine de la formation des jeunes. 347 jeunes désoeuvrés ont été formés dans divers métiers et ont bénéficié des certificats de fin de formation. A cet effet, près de 70% d'entre eux sont dans le processus d'insertion et d'autonomisation en vue de leur prise en charge.

Pour lui, la mission de la DOP est d'accompagner les actions concrètes de la politique du chef de l'Etat, dans le cadre de la lutte contre le chômage et les antivaleurs. « Cette oeuvre philanthropique de la Dynamique Owando pluriel, est hautement saluée par le chef de l'Etat qui avait choisi d'implémenter ce modèle d'Owando dans d'autres départements en prélude de la vision gouvernementale. La Dynamique, fidèle à ses objectifs, avait choisi de regrouper dans la localité soixante participants dans un atelier de partage », a-t-il rappelé.

Le secrétaire technique du comité préparatoire du cinquantenaire de l'hôpital 31-juillet d'Owando, le Dr Alexis Elira Dokekias a souligné, pour sa part, l'importance de l'existence et de la revitalisation de cet hôpital général. D'après lui, une enquête réalisée dans cette localité avait montré que la tranche d'âge de 40 à 70 ans était atteinte de diabète sucrerie, soit 44% , et plus de 52% hypertendus.

« C'est le bénévolat, les équipes se déploieront dans les villages pour orienter les patients vers l'hôpital. La campagne vise à accueillir 500 à 1000 personnes pour les soins pour permettre aux confrères médecins de s'intéresser au plateau technique mis en place afin de susciter leur affection à l'intérieur du pays », a-t-il indiqué, assurant « qu'une rallonge pourrait être possible selon le nombre de patients ».

A cette même occasion, une collecte de 13 375 000 FCFA a été organisée pour contribuer à la réussite de l'événement.