Sénégal: Rapport du dialogue national - Vers une refondation du système politique sénégalais

(Le Soleil) Le rapport du dialogue national sur le système politique a été officiellement remis, au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce lundi 14 juillet 2025 au Palais de la République à Dakar. Le Dr Cheikh Gueye, facilitateur général du dialogue, a présenté le document, qualifié de « fruit d'un labeur collectif » et de « grand moment de respiration civique ».

Le dialogue national, qui a réuni plus de 700 participants en présentiel, un chiffre jugé « exceptionnel » pour un dialogue national mais « normal pour un dialogue que vous avez voulu très inclusif ». Une « diversité inédite a également été notée dans la participation ». Les jeunes et la diaspora ont participé « largement à distance en exprimant leurs opinions sur les différents points du dialogue à travers la plateforme jubantti ». Il visait une « refondation » et une « réinvention lucide de notre vivre-ensemble démocratique ».

Le dialogue a permis d'interroger « nos lois, nos institutions, nos pratiques, nos conflictualités et leurs déterminants profonds ».

Trois commissions ont mené les travaux : une sur la démocratie, les libertés et les droits humains ; une sur le processus électoral ; et une sur les réformes institutionnelles. Le Dr Gueye a souligné que des « compromis ont été trouvés, des désaccords assumés, mais surtout, un socle de consensus a émergé ». Ce rapport est perçu comme « un levier de transformation, un acte de foi dans la République, un appel à l'audace réformatrice » , et est porteur d'un message puissant :

« le temps est venu pour le Sénégal d'assainir son système politique, de le rendre plus éthique, plus transparent, plus inclusif ».

Le rapport contient dix-huit recommandations, dont la mise en œuvre nécessite des actions législatives et réglementaires. Certaines prévoient « la révision de la Constitution », d'autres « la refonte du code électoral, la modification de textes de lois en vigueur ou encore l'abrogation et l'adoption d'une nouvelle législation ainsi que l'adoption des textes réglementaires portant application des lois précitées ».

Le dialogue a également mis en lumière une attente « forte, partagée, presque unanime : rompre avec la captation du pouvoir par l'argent, dénoncer les logiques opaques de financement, mettre fin aux pratiques clientélistes qui minent la crédibilité de la démocratie ». Il a fortement insisté sur la « nécessité de renforcer la participation citoyenne » dans le contrôle de l'action publique, l'élaboration des politiques et l'évaluation des mandats.

Le Dr Gueye a conclu en exprimant l'espoir que ce dialogue mènera à un « apaisement durable, le juboo et le Jammoo », faisant briller le Sénégal « d'un nouveau jour dans le concert africain et mondial » , et en affirmant : « La parole a été dite. Le moment est venu d'agir. Ensemble ! ».