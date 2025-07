Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre Unilever du pays réalise la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de 7,48% de son cours

A l'issue de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce lundi 14 juillet 2025, le titre Unilever Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,48%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 18 995 FCFA la veille à 20 415 FCFA ce 14 juillet 2025, soit une augmentation de 1 420 FCFA. Il faut souligner que Unilever Côte d'Ivoire n'a pas encore rendu public ses résultats au titre de l'exercice 2024 encore moins ceux du premier trimestre 2025. Les informations disponibles sur cette entreprise remontent au 31 décembre 2023 avec un résultat net bénéficiaire de 640,334 millions FCFA contre une perte de 6,908 milliards FCFA en 2022. Derrière Unilever Côte d'Ivoire, le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,92% à 695 FCFA), BOA Sénégal (plus 5,99% à 4 250 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 5, 72% à 19 320 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 5,28% à 1 395 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SICOR Côte d'Ivoire (moins 5,71% à 3 300FCFA), UNIWAX Côte d'Ivoire (moins 4,55% à 525 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 2,86% à 510 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 2,31% à 5 910 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 1,92% à 5 095 FCFA).

Au niveau des activités du marché, on note un repli généralisé. C'est ainsi que la valeur totale des transactions s'est établie à 765,660 millions de FCFA contre 840,445 millions de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 33,123 milliards, en passant de 11 795,522 milliards de FCFA le vendredi 11 juillet 2025 à 11 762,399 milliards de FCFA ce lundi 14 juillet 2025.

Celle du marché des obligations a, de son côté, baissé de 51,569 milliards, s'établissant à 10 246,180 milliards de FCFA contre 10 297,749 milliards de FCFA la veille.

Les indices sont tous en baisse. L'indice BRVM Composite a ainsi régressé de 0,28% à 305,07 points contre 305,93 points la veille. Par sa part, l'indice BRVM 30 connait une baisse de 0,65% à 151,12 points contre 152,11 points précédemment. Il en est de même de l'indice BRVM Prestige qui s'est replié de 0,48% à 129,74 points contre 130,36 points la veille.