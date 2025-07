Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La réunion des prix fixés tenue à Pointe-Noire

Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a présidé, du 10 au 12 juillet à Pointe-Noire, la réunion de fixation des prix des hydrocarbures produits en République du Congo au deuxième trimestre de l'année en cours. Il avait à ses côtés des experts et des représentants des sociétés pétrolières.

Les prix fixés et les différentiels des hydrocarbures produits au Congo arrêtés au cours de la réunion se présentent en dollars ainsi qu'il suit par baril.

. Djeno mélange: le prix fixé est de 66,073 pour un différentiel de -0550 au mois d'avril ; de 66,04 pour un différentiel de -0,103 en mai; de 69,859 pour un différentiel de -1,746 en juin.

. Nkossa Blend: le prix fixé en avril est de 64,229 pour un différentiel de -0,237; de 65,136 pour un différentiel de -0,200 en mai; de 69,731 pour un différentiel de -1,100 en juin.

. Nkossa Butane: 42,898 pour un différentiel de 0,000 en avril; 41,441 pour un différentiel de 0,000 en mai; 41,476 pour un différentiel de 0,000 en juin.

. Nkossa Propane: 30,822 pour un différentiel de -1,618 en avril; 29,206 pour un différentiel de de -1,618 en mai ; 29,801 pour un différentiel de -1,618 en juin.

Les moyennes trimestrielles pondérées aux productions de ces différentes qualités sont les suivantes :

. Djeno mélange : 67,367 dollars par baril avec un différentiel de -0,814 dollar par rapport au Brent daté ;

. Nkossa Blend : 66,408 dollars par baril avec -0,518 dollar de différentiel par rapport au Brent daté ;

. Yombo : 65,427 dollars par baril avec -0,670 dollar de différentiel par rapport au Brent daté ;

. Butane : 41,709 dollars par baril avec un différentiel de 0,000 par rapport aux cargaisons de Butane North West Europ;

. Propane : 30,181 dollars par baril avec -1,618 de différentiel par rapport aux cargaisons de propane Mont Belvieu.

La moyenne trimestrielle des prix fixés des hydrocarbures au deuxième trimestre 2025 est de 66,401 dollars par baril, avec un différentiel trimestriel moyen de -0,668 dollar par baril.

Clôturant les travaux de cette rencontre, le ministre des Hydrocarbures a signifié que le deuxième trimestre s'est inscrit dans un contexte international complexe à la fois sur le plan économique, géopolitique et énergétique. L'exploration est toujours là, la production doit être améliorée et augmentée dans une dynamique nationale.

« Nos efforts en tant qu'Etat, nous nous arrêterons pas qu'aux champs les plus importants. Il nous a été demandé de ne laisser aucune goutte productible d'huile ou de gaz sous la terre, c'est notre devise. C'est-à-dire de tout faire, que celle-ci sorte de terre et se traduise en une production, en des revenus et en des emplois en plus », a déclaré Jean Richard Itoua.

Précisons que cette réunion a été organisée par la société Ammat Global Ressources, conformément à la règlementation en vigueur et en application des contrats de partage de production qui disposent que dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, le Congo et les entités du groupe contracteur se rencontreront afin de déterminer, d'un commun accord, pour chaque qualité d'hydrocarbures liquides produite, le prix fixé pour chaque mois du trimestre écoulé. La prochaine réunion est prévue du 8 au 12 octobre et sera organisée par la société Wing-Wah E&P.