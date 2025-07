Tunisie: Projet Lomjti - Un souffle solidaire à poursuivre pour le pays de l'intérieur

Piloté par l'association «Balades solidaires» (BS) et financé par le Programme alimentaire mondial (PAM), le projet Lomjti, lancé il y a six mois, est une initiative ambitieuse visant à apporter des collations saines et équilibrées à plus de 4.000 élèves scolarisés dans les zones rurales de Tunisie.

Ses enjeux majeurs n'ont d'égale que la détermination de son équipe élargie à améliorer la nutrition infantile en proposant des collations équilibrées en vue de remplacer des options industrielles peu nutritives, souvent offertes aux écoliers des zones défavorisées.

Le projet vise également à stimuler l'économie rurale en s'appuyant sur douze organisations professionnelles agricoles (OPA), proches des écoles (moins de 3 km), pour produire et fournir des collations renforçant ainsi l'insertion économique locale.

Force est de constater que le projet couvre, dans une première étape, neuf gouvernorats, à savoir Tozeur, Kébili, Kairouan, Kasserine, Siliana, Zaghouan, Béja, Jendouba et La Manouba.

Formation et accompagnement

Lancés en décembre 2024, les cycles de formation initiés par le projet et destinés aux OPA ont permis à quelques milliers (centaines) de bénéficiaires de mieux maîtriser les techniques culinaires et de fabrication des collations, les normes d'hygiène alimentaire, le marketing digital et les compétences interpersonnelles (soft skills).

Les différentes participantes, majoritairement paysannes et femmes issues de zones peu développées, ont de surcroît pu accroître leurs connaissances en matière de pratiques agricoles durables. Très bien assistées, les adhérentes desdites OPA ont trouvé dans les différentes sessions de formation des moments de partage d'expériences humaines riches en péripéties et enseignements.

Place aux équipements modernes

Alliant l'utile à l'instructif, le projet Lomjti a, après plusieurs visites de prospection, fourni aux OPA concernées des équipements logistiques qui garantiraient rapidité, efficacité et respect des normes d'hygiène dans la préparation des collations destinées aux élèves des écoles limitrophes.

Fruit d'une étroite collaboration entre acteurs associatifs engagés, le PAM, l'Office des oeuvres scolaires (Oesco), les ministères de l'Éducation et de l'Agriculture, ainsi que les 12 OPA, le projet «Lomjti» incarne une solution innovante et durable : combiner la nutrition infantile, le développement agricole local et l'entrepreneuriat rural.

En plaçant les communautés au coeur de l'action, Balades Solidaires, avec le soutien du Programme alimentaire mondial, crée un modèle solidaire à répliquer ailleurs. Sauf que ce projet porteur semble avoir besoin de davantage de soutien logistique et financier afin de réaliser comme il se doit les objectifs tracés et couvrir le reste du territoire tunisien.

Partenaires engagés du projet :

· «Balades solidaires» assure la coordination et la mise en oeuvre.

· Le Programme alimentaire mondial (PAM) apporte le financement principal, démontrant une stratégie globale alliant nutrition, éducation et développement rural.

· L'Office des oeuvres scolaires (Oesco), les ministères de l'Éducation et de l'Agriculture, ainsi que les 12 OPA, forment le coeur du partenariat opérationnel.

· Le PAM, agence de l'ONU de lutte contre la faim, porte un mandat double : répondre aux situations d'urgence et promouvoir des solutions durables au développement agricole et nutritionnel. Ce soutien à un programme scolaire innovant s'aligne parfaitement avec sa stratégie mondiale, axée sur l'autonomisation des communautés vulnérables.