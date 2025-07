Sénégal: Saint-Louis - Lancement de la deuxième Phase du programme « SAMA »

Le Kosmos Innovation Center a lancé lundi, à Saint-Louis, la deuxième phase du programme « SAMA ». Ce programme vise le renforcement des capacités de jeunes porteurs de projets.

Après Dakar, Saint-Louis accueille le programme, 30 jeunes âgés de 18 et 35 ans ont été sélectionnés parmi 80 candidats de la région nord. Ils vont ainsi subir une formation de deux mois sur différents modules. « C'est un programme assez intense qui va se dérouler sur deux mois et les modules vont porter sur le packaging de l'entrepreneuriat, par exemple l'étude de marché, le marketing digital, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas exclure véritablement l'utilisation des médias sociaux, mais aussi le business plan financier, la gestion financière, le pitch, entre autres modules, voilà, qui vont tous aider les entrepreneurs à progresser », a expliqué Gnagna Diène Diassé, programme manager.

Ainsi, 15 équipes de binômes ont été créées pour cette formation. « Nous nous sommes retrouvés avec 15 équipes qui interviennent dans des domaines très diversifiés, des secteurs prometteurs, parce que nous en avons qui évoluent dans l'agrobusiness, d'autres dans la transformation de produits horticoles et de céréales et également, il y en a qui interviennent dans la transformation de produits halieutiques. On a eu également une entreprise qui évolue dans la transition énergétique », a ajouté M. Diassé.

Encadrer et accompagner les jeunes entrepreneurs

L'objectif de ce programme est, selon les organisateurs d'encadrer et d'accompagner les jeunes entrepreneurs afin de leur permettre de pouvoir développer leurs activités et ainsi participer au développement de l'économie local.

« Nous savons que la base de l'économie au niveau local, c'est d'abord la pêche, c'est d'abord l'agriculture, c'est d'abord l'artisanat, etc. Donc, nous avons pensé qu'à défaut de pouvoir offrir les emplois, tels que voulu en tout cas par les communautés, il faut aider le secteur de l'entrepreneuriat, aider les jeunes à justement trouver leur voie en leur offrant ce qui manque le plus », a dit Mamadou Mar Faye, directeur des Affaires extérieures et de la Responsabilité sociale à Kosmos Energy, qui estime que la formation va aider les jeunes à mieux matérialiser leurs idées de projets.

À la fin de cette formation, les meilleurs candidats bénéficieront d'un financement pour lancer leurs activités. Une enveloppe globale de plus de 5 millions 600mille sera distribuée aux jeunes entrepreneurs.

« Mais le plus important, ce n'est pas l'argent que nous allons leur donner, mais à la sortie, qu'est-ce qu'ils gagnent en termes de formation, qu'est-ce qu'ils gagnent en termes de gestion de leur entreprise, qu'est-ce qu'ils gagnent en termes de maturité pour pénétrer le marché. C'est ça le plus important dans ce que nous allons faire », a précisé M. Faye.

Mariama Dia, jeune entrepreneuse spécialisée dans la transformation des produits locaux, a bénéficié de la première Phase du programme et salue un apport considérable sur son activité.

« La formation m'a permis d'avoir beaucoup d'opportunités, ça m'a permis de travailler, d'avancer, ça m'a permis d'avoir des plans, je sais comment travailler, je sais comment parler en public », a-t-elle dit. Pape Talla Dieye lui, fait partie de la deuxième cohorte, il s'attend à un encadrement efficace pour mieux booster son activité.