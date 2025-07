Sénégal: FIPF - Le Sénégalais Mamadou Dramé élu vice-président du continent

Le professeur Mamadou Dramé, assesseur à la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (Fastef) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), a été élu vice-président de la Commission Afrique et Océan Indien de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF).

Selon la Direction de la communication de l'Ucad, qui a donné l'information, cette élection a eu lieu lors du XVIe Congrès mondial de la FIPF, actuellement en cours à Besançon, en France.

« L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar se sent une fois de plus profondément honorée », a déclaré l'institution.

La Fédération internationale des professeurs de français regroupe, selon la même source, plus de 200 associations locales et nationales, représentant quelque 80 000 enseignants répartis dans plus de 120 pays à travers les cinq continents. La FIPF est un acteur majeur de la francophonie et s'adresse non seulement aux professeurs de français, mais également à tous les passionnés de la langue française et des cultures francophones.