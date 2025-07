Angola: Le pays prépare les bases d'une économie numérique robuste

L'Angola prépare les bases d'une économie numérique robuste et souveraine, capable de rivaliser avec agilité et de générer une valeur inclusive, a déclaré lundi à Luanda le directeur général de l'Institut de modernisation administrative (IMA), Meick Afonso.

S'exprimant lors de l'ouverture du Forum national d'intelligence artificielle 2025, il a souligné que l'Angola est en train de réformer et de construire, avec courage et méthode, les bases d'un Etat intelligent, guidé par les données et centré sur la dignité du citoyen.

Il a ajouté que le pays vit un moment d'inflexion technologique, politique et économique, où l'intelligence artificielle devient le moteur silencieux mais décisif de la transformation mondiale.

Selon lui, l'IA peut être aussi transformatrice que l'internet, mais elle nécessite une préparation, une vision et un engagement.

"Plus récemment, nous sommes entrés dans une nouvelle phase du développement de l'intelligence artificielle, l'ère de l'IA générative. Cette technologie, capable de créer du texte, des images, du son, du code et même de la vidéo sur la base de simples commandes humaines, représente un saut qualitatif qui redéfinit la nature même de la création et de l'analyse informatiques", a-t-il déclaré.