Afrique de l'Ouest: Que peut bien cacher l'audience du banquier burkinabè Simon Tiemtoré au palais ?

Les cafouillages s'accumulent et voluptent les maladresses au sommet de l'État. La subite audience que le Président sénégalais Bassirou Diomaye FAYE en la présence du ministre des Finances Cheikh DIBA a accordée à l'homme d'affaires burkinabè Simon Tiemtoré, PDG de la holding Vista Bank n'a pas livré tous ses secrets.

Gros coup de ratage ! Ou « erreur de casting ». Le jeu de trop du Ministre des Finances Cheikh Diba tombé dans le piège des arcanes bizutées du milieu bancaire international. L'argentier de l'État sénégalais Cheikh DIBA n'a pas les dessous de cartes en introduisant cet après-midi au palais présidentiel l'homme d'affaires burkinabè Simon Tiemtoré, PDG de la holding Vista Bank. A-t- il été abusé en fin de compte, s'interroge Confidentiel Afrique ?

Que peut bien chercher la banque de l'homme d'affaires burkinabè Simon Tiemtoré sur la place financière de Dakar en plein tsumani systémique depuis l'avènement des nouvelles autorités à la tête du pays ? Avec la batterie de réformes audacieuses entamées par la gouvernance Diomaye-Sonko pour renforcer la surveillance et la traçabilité des mouvements financiers et bancaires, Vista Bank ne répond pas au profil idoine des établissements bancaires sécurisés et viables qui devront s'implanter sur la place financière dakaroise.

Que cache donc cette audience au palais cet après-midi entre le PDG de la holding Vista Bank, le burkinabè Simon Tiemtoré et le Président Diomaye FAYE? Après le fiasco à haute voltige du rachat d'Oragroup, révélé en exclusivité par Confidentiel Afrique dans une précédente édition online par Vista Bank, truffé de cafards dans les placards, revoilà Simon Tiemtoré vouloir prendre pied sur le marché financier dakarois. Derrière cette audience se cache selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, un agenda bien élaboré, planifié et huilé: le règlement du contentieux judiciaire qui oppose Vista Bank à la BNDE pour 18 milliards de FCFA et les appétits tenaces d'acquisition de la Société Générale du Sénégal.