Tunisie: USM/Mercato de sortie - Des pépites si convoitées

Le milieu offensif Louay Trayi, 18 ans, et le latéral droit Mahmoud Ghorbal, 21 ans, sont respectivement convoités par les Emiratis d'Al Wahda et les Egyptiens d'Ezzamalek.

La préparation bat son plein à l'Union Sportive Monastirienne dans l'optique d'une rentrée chargée avec des échéances décisives qui approchent à grands pas. Le barrage face au Stade Tunisien programmé pour le 27 juillet au stade Taïb Mhiri de Sfax, match-couperet qui déterminera l'adversaire de l'Espérance Sportive de Tunis en Supercoupe de Tunisie le 3 août au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Puis, les trois coups du championnat national vers les 9 et 10 août, sans oublier l'entrée en lice des Bleus en Ligue des champions d'ici deux mois. Bref, pour un début de saison, l'USM va vite entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, chez les Bleus, outre le groupe de joueurs qui prend forme, le plateau technique a aussi été officialisé, avec aux côtés de Montassar Louhichi, Akram Maâtoug et Aymen Moussa, respectivement premier et second adjoint, Chamseddine Guinoubi et Anas Nabi, préparateurs physique, Safouen Hidri, entraîneur des gardiens, Iheb Meftah, analyste de données et un staff médical composé de Dr Riadh Hizem aux côtés des kinésithérapeutes Houssem Chouchane, Aziz Dimassi et Sofiane Meddeb.

La mayonnaise a de quoi prendre !

La reprise usémiste, effectuée depuis quelques jours déjà, parlons-en. Ainsi, avec l'arrivée des renforts, l'occasion est propice de faire le point sur les visées du club pour cette nouvelle saison.

A Monastir, outre l'impératif de monter en gamme d'ici le match face au ST, l'objectif est de continuer sans relâche à développer le club et de faire en sorte que les ambitions usémistes soient encore plus élevées en confirmant la présence des Bleus dans le haut du pavé. Bref, sous la houlette de Montassar Louhichi, successeur de Faouzi Benzarti, le groupe de joueurs a déjà attaqué les répétitions avec beaucoup d'énergie, de dynamisme et d'envie surtout.

Pour parvenir à atteindre ces objectifs élevés, l'USM s'est renforcée avec les arrivées de l'ailier gauche et ex-Béjaois Aziz Abid, l'attaquant nigérian, Victor Musa, le joueur de couloir gauche, Ayoub Chaâbane, le milieu sénégalais, Cherif Bodian, le défenseur Dhia Maâtougui, l'ex-attaquant étoilé, Brahim Souissi, le milieu offensif et ex-zarzissien, Nassim Douihech, le latéral gauche Seïf Saber, le pivot ivoirien Alpha Sidibié, transfuge du FC San Pedro, le milieu offensif Adnène Yaâkoubi, alors que, dans le même temps, le gardien Abdessalem Hlaoui a rempilé pour une année.

Et aux côtés des tauliers Aymen Harzi, Moez Hadj Ali, Fabrice Zeguei, Dhiaeddine Jouini, Youssef Abdelli, Anas Bouatay, Raed Chikhaoui et Youssef Herch, la mayonnaise a de quoi prendre rapidement avec cet amalgame de jeunes et moins jeunes qui forme déjà un tout indivisible appelé à vite trouver automatismes, accord et complicité sur le terrain.

Cependant, volet affinement du groupe, si la résiliation effectuée avec Iyed Haj Khelifa passerait inaperçu, sachant que le joueur n'a pas percé la saison passée, le départ du milieu nigérian Moses Orkuma laissera un vide, vu l'impact et le poids du joueur à l'entrejeu. Et ce n'est pas fini puisque deux pépites et deux valeurs sûres sont actuellement convoitées sur le marché.

Ainsi, outre l'attaquant international Hazem Mastouri pisté par Modern Sport d'Egypte, Krylia Sovetov Samara de Russie et Al Arabi SC du Koweït, et Aymen Harzi dans les pensées du CA, Louay Trayi, 18 ans, et Mahmoud Ghorbal, 21 ans, sont actuellement sollicités. Sur ce, le club émirati d'Al Wahda a récemment soumis une offre pour s'attacher les services du milieu Louay Trayi, une pépite dont la valeur marchande, estimée à 450.000 euros, ne cesse de grimper.

En défense à présent, Mahmoud Ghorbal, latéral international droit lié aux Bleus jusqu'en été 2027, est quant à lui dans le viseur d'Ezzamalek SC. Coté 550.000 euros sur Transfermarkt, il pourrait mettre les voiles si le club égyptien pèse de tout son poids...